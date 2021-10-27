Дешевое жилье для украинцев стало доступнее: Кабмин изменил правила кредитования

Кабинет министров изменил правила получения дешевого кредита на покупку жилья в рамках государственной программы "Доступная ипотека 7%". Это позволит увеличить количество украинцев, которые смогут ею воспользоваться.

Об этом информирует пресс-служба Министерства финансов, в котором и разработали предложенные изменения. Их цель – расширение ипотечных инструментов, с помощью которых украинские семьи смогут получать квартиры на более доступных условиях.

Документ пока еще не опубликован в официальных источниках, однако, по информации министерства, основные новации касаются упрощения требований к предмету ипотеки. В частности:

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Отменены возрастные ограничения к объекту недвижимости

До принятых изменений купить в ипотеку можно было лишь те квартиры и дома, которым не больше 3 лет с момента ввода в эксплуатацию. То есть в 2021 году льготный кредит можно взять на объекты, построенные с 2018 года, в 2022 году – построенные с 2019 года и т.д.

Сейчас такие ограничения отменены. Однако это не касается областных центров, где численность населения превышает 1 млн человек. Там взять в ипотеку можно будет лишь то жилье, которое принято в эксплуатацию не ранее, чем в течение 10 лет.

Увеличен лимит возможного превышения площади предмета ипотеки с 20% на 40%

Сейчас один человек или семья из двух человек может получить льготный кредит только на 50 кв. м. Дополнительно по кредитной скидке можно приобрести 20 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Однако дешевый займ на недвижимость выдадут лишь в том случае, если ее общая площадь не превышает 40% (до изменений было 20%). Другими словами, теперь семья из 3 человек может рассчитывать на покупку квартиры по доступной ипотеке общей площадью до 98 кв. м (вместо 84 кв. м). Но следует помнить, что за "лишние" квадратные метры проценты придется платить по рыночным ценам, на них скидка не распространяется.

Условие по максимальной стоимости жилья осталось без изменений – она не должна превышать 2,5 миллиона гривен. При этом предметом ипотеки по-прежнему не может быть:

социальное жилье;

служебные жилые помещения;

другие помещения, приспособленные для временного проживания.

Раннее OBOZREVATEL уже подробно писал о том, кто может воспользоваться госпрограммой льготных кредитов на приобретение жилья, каким требованиям должен отвечать потенциальный заемщик, а также чего следует опасаться.

Также сообщалось, что Киев попал в рейтинг самых дешевых столиц Европы для покупки дома. Средняя цена – £81 566 (2,94 млн грн по сегодняшнему курсу), стоимость покупки кв. м. в центре города – £1 494 (53,7 тыс. грн). Средняя арендная плата за 1-комнатную квартиру в центре столицы – £406 (14,6 тыс. грн). Киев – на восьмом месте в общем рейтинге.