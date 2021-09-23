Декретные выплаты в Украине выросли почти на 20%: как оформить помощь

В Украине среднедневной размер пособия по беременности и родам по итогам первых восьми месяцев 2021 года вырос на 18,1% (по сравнению с январем-августом прошлого года). Таким образом, сумма помощи составила 331 грн за каждый день пребывания в таком отпуске.

В среднем отпуск по беременности и родам продолжается 126 календарных дней. Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

По данным ведомства, наибольший размер одного дня декретного отпуска зафиксирован в Киеве – 477,3 грн. Наименьшую помощь получают в Ривненской области – 264,8 грн.

Всего Фонд социального страхования за отчетный период принял решение на финансирование пособия по беременности на 3,4 млрд грн.

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Ведомство перечисляет помощь на основании полученного от работодателя заявления-расчета – дата финансирования выплаты зависит от даты подачи заявления работодателем.

Для получения выплаты листок нетрудоспособности необходимо передать работодателю не позднее 12 календарных месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. В случае работы по совместительству предоставляется копия листка нетрудоспособности, заверенная подписью руководителя.

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Для оформления выплаты подаются следующие документы:

заявление о предоставлении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минсоцполитики;

листок нетрудоспособности – выдается женской консультацией, в которой беременная стоит на учете;

справка с основного места службы/учебы о том, что женщина служит/учится;

справка из городского центра занятости о пребывании или не пребывании на учете;

справка из банка об открытии счета для получения социальных выплат;

копия паспорта;

копия справки о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;

копия трудовой книжки.

Напомним, Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагается увеличить "детские" выплаты в Украине до 150 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, больничные, декретные и другие соцвыплаты в Украине будут подлежать проверке Фондом соцстраха. Министерство финансов подготовило Методику верификации государственных выплат, осуществляемых за счет средств Фонда социального страхования Украины.