Что не так с бюджетом Шмыгаля? Счетная палата определила 4 прокола

Счетная палата Украины провела экспертизу проекта закона о госбюджете на 2022 год. Глава палаты Валерий Пацкан представил в Верховной Раде выводы. Оказалось, что проблемы есть в пунктах об уровне ВВП, субсидиях, прожиточном минимуме и госдолге.

По словам Пацкана, прогноз роста ВВП от правительства на 3,8% является несколько оптимистичным. Экономические показатели в 2021-м сигнализируют, что это может не произойти, а ухудшение прогноза от МВФ – лишнее тому подтверждение. Как следствие, говорит Пацкан, будут расти риски недопоступления средств госбюджета. А это уже может увеличить давление на бюджетную систему, заявил он на заседании ВР 20 октября, транслируемого на YouTube-канале "Рада".

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Пацкан отметил, что в 2022-м на выплату льгот и жилищных субсидий предусмотрено на 3,2 млрд грн больше, чем в текущем году. Однако, по его словам, если будут расти цены на газ и увеличится количество субсидиантов, то может возникнуть дополнительная потребность в средствах.

Кроме того, на 5,3 млрд грн увеличили расходы для Пенсионного фонда Украины (ПФУ). "При этом уже за этот год на 10 млрд грн мы взяли заем с единого казначейского счета для ПФУ. По состоянию на 1 октября 2021-го задолженность ПФУ перед казначейством – более 75 млрд грн. Наращивание займов и невозвращение их в конце года (уже 2 года подряд) – это значительный фискальный риск для бюджетной стабильности", – утвердил глава палаты.

По словам Пацкана, 571 млрд грн заимствований в 2022 году полностью пойдут на погашение и обслуживание государственного долга. Он указал, что это почти треть всех поступлений бюджета. При этом существует определенный риск, что запланированные заимствования не получится привлечь вовремя в полном объеме.

По подсчетам Счетной палаты, за год общий долг Украины увеличится на 188 млрд грн (или 4,3 тыс. грн на одного гражданина). Так, фактически, каждый украинцев в конце 2022 года будет иметь 75 тыс. грн долга.

"Счетная палата нашла дополнительные резервы по 4 видам доходов, которые не учтены в законопроекте, – в целом почти на 33 млрд грн. Я надеюсь, что в окончательной редакции они будут учтены", – добавил Пацкан.

Также в следующем году должен вырасти номинальный прожиточный минимум – на 8,2%, до 2089 грн. Но, как говорит Пацкан, реально рост составит всего 2%. При этом Счетная палата неоднократно настаивала на необходимости изменить подходы к формированию размера прожиточного минимума.

Декларация предусматривает видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Как утверждает глава Счетной палаты, расходы бюджетов для некоторых распорядителей не соответствуют предельным объемам.

"Правительство впервые внедрило Бюджетную декларацию на три года, и бюджет-2022 должен формироваться с учетом ее показателей и стратегических ориентиров. Но, к сожалению, сейчас расходы бюджетов для отдельных распорядителей не отвечают предельным объемам, определенным в бюджетной декларации", – заявил Пацкан.

Отметим, МВФ (Международный валютный фонд) ожидает очень слабого роста экономики Украины. По его прогнозу, валовой внутренний продукт в 2021 году увеличится всего на 3,5%. Ранее МВФ ожидал, что ключевой экономический показатель вырастет на 4%, кроме того будут расти курс доллара и безработица.

Как сообщал OBOZREVATEL, рост экономики Украины на 5-7%, о котором говорят в Кабинете министров, возможен лишь при условии возвращения заробитчан на родину. Государство должно более активно стимулировать их работать на свою страну.