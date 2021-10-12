Подорожание доллара и рост безработицы: МВФ ухудшил прогноз для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает очень слабого роста экономики Украины. По его прогнозу, валовой внутренний продукт Украины (ВВП) в 2021 году увеличится всего на 3,5%. Ранее МВФ ожидал, что ключевой экономический показатель вырастет на 4%, кроме того будут расти курс доллара и безработица.

При этом общемировой рост ВВП в текущем году, по оценкам МВФ, превысит украинский более, чем в 1,5 раза и составит 5,9%. Таким образом, после падения в 2020 году на 4% украинская экономика не только не восстановится, но и не выйдет на прежний уровень, говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за октябрь-2021.

Впрочем, в МВФ считают, что уже в следующем – 2022 году – экономика Украины вырастет на 3,6%. По сравнению с апрельскими ожиданиями, этот прогноз улучшился на 0,2%.

Видео дня

Кроме того, Фонд ожидает роста безработицы в Украине: По прогнозу, он составит 9,7%. При чем в апреле этот показатель находился на уровне 8,6%.

Также в МВФ считают, что как минимум до 2026 года средний курс доллара в Украине не опустится ниже 27,4 грн/дол. Так, на 2021 год Фонд прогнозирует его стоимость на уровне 27,52 грн. А это значит, что уже до конца нынешнего года гривня значительно ослабнет, официальный курс НБУ по состоянию на 12 октября – 26,36 грн/дол. В последующие же годы, по прогнозу, курс будет таким:

2022 год — 27,41 грн/$

2023 год — 27,66 грн/$

2024 год — 27,80 грн/$

2025 год — 27,80 грн/$

2026 год — 27,80 грн/$.

В то же время правительство под руководством Дениса Шмыгаля предлагает при таких раскладах повысить минимальную зарплату в следующем году всего на 200 грн – или 3%. В поданном премьер-министром проекте госбюджета-2022 ее размер установлен на уровне 6 700 грн.

При этом, по прогнозам того же Кабмина, уровень инфляции в Украине в следующем году составит 7,2%. Это, а также резкое подорожание энергоресурсов, приведет к тому, что украинцы фактически станут беднее: рост их доходов банально не покроет увеличение расходов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже в 2022 году украинцев обяжут делать вклады на личные пенсионные счеты – в рамках стартующей пенсионной реформы. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.