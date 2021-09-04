Что будет с зарплатами, ценами и экономикой в Украине: главные прогнозы на осень

Экономика Украины постепенно восстанавливается после коронакризиса. По данным Госстата, во втором квартале 2021-го реальный ВВП страны вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Не плохо, но все же до полного восстановления докризисных показателей еще далеко.

Ко всему, если осенью страна снова закроется на локдаун из-за вспышки COVID-19, нас опять "отбросит" назад. Что же ждет экономику Украины этой осенью? Прогнозы экспертов собрал OBOZREVATEL.

Показатель роста ВВП в 5,4% по итогам второго квартала на самом деле не является хорошим, утверждает экономист Алексей Кущ. По его словам, ВВП в Украине восстанавливается гораздо медленнее, чем в других странах, которые пережили кризис 2020-го:

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"Это экономическая катастрофа. ВВП во втором квартале вырос всего на 5%, притом, что в прошлом году он упал в этом периоде на 10%. Восстановление экономики практически отсутствует. Больше года она находится в полноценной рецессии".

Что касается ожиданий на осень, благодаря неплохому урожаю показатели ВВП уже в 3-м квартале могут частично улучшиться, говорит Кущ. Но это – без вмешательства посторонних факторов.

А факторы, мешающие росту ВВП, уже вырисовываются. Из-за низкого уровня вакцинации в стране, уже в конце сентября – начале октября, с большой вероятностью, нас ожидает очередной локдаун, считает директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. А в случае локдауна динамика ВВП однозначно ухудшится.

Сейчас НБУ все еще прогнозирует рост ВВП на уровне 4,1% по итогам года. Но Несходовский уверен, он будет в диапазоне 3,5-4%.

Руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, и. о министра экономики (2020) Павел Кухта также отмечает, темпы ожидаемого экономического роста в Украине из-за локдауна будут снижаться.

"По нашим подсчетам они упадут примерно на 1%. Если раньше прогноз Киевской школы экономики был 4,7% ВВП за этот год, а сейчас рост ВВП мы прогнозируем на уровне 3,6%"

Пока лучше всего в украинской экономике себя чувствует сфера торговли. Она единственная росла даже в 2020-м, на фоне кризиса.

"Этот сектор абсорбирует доходы населения, полученные в теневом секторе экономики и в иностранных экономиках (трудовая миграция), – говорит Кущ. – По этим причинам он немного обособлен от остальных сегментов".

По мнению Несходовского, на торговлю также дополнительно повлиял и рост минимальных зарплат: "Платежеспособный спрос вырос. Как результат – выросла торговля. Но хотя спрос стал больше, это не стало стимулом для отраслей, которые производят продукцию", – отмечает он.

Что касается других сфер, по словам Куща, сейчас немного оживляется добывающая отрасль, ведь сырье начало расти в цене. Речь идет, например, о природном газе или железной руде.

Несходовский среди лидеров роста выделяет также сельское хозяйство: "Оно однозначно покажет в этом году рост вследствие неплохих прогнозов по урожаю".

По последним данным Госстата, средняя зарплата в Украине составляет 14,3 тыс. грн. Если отталкиваться от этих официальных показателей, то эксперты сходятся во мнении, что рост средней зарплаты этой осенью продолжится.

"В целом, факторы, которые подталкивают рост зарплат, есть, – говорит Кухта. – Есть большой спрос на высококвалифицированных специалистов. К тому же, продолжается конкуренция с Польшей и Чехией за рабочую силу, этот фактор также не стоит недооценивать"

В то же время Кущ уточняет, данные по зарплатам, которые приводит Госстат, охватывают только около 30% работающего населения. Это – штатные сотрудники, которые работают в более высокооплачиваемых сферах с большой конкуренцией за специалистов. Именно их зарплаты будут дальше расти.

Если же брать не средний, а медианный расчет зарплаты, то он, по подсчетам Куща, составляет от 8 до 9 тыс. грн. Значит, большое количество людей сейчас получают зарплату на уровне минимальной, или лишь немногим выше. Это сотрудники сфер, не требующих высокой квалификации, тех, где работники сами конкурируют за вакансии. Вот доходы этих, менее обеспеченных слоев населения, расти не будут.

"В секторе услуг, в низкооплачиваемых секторах экономики, к сожалению, зарплаты будут находиться в замороженном состоянии", – подытожил Кущ.

По мнению же Несходовского, фактор, который повлиял на общий рост зарплат в первом полугодии, а именно повышение минимальной зарплаты и зарплат бюджетников, уже себя исчерпал. Потому реальные зарплаты, по его словам, осенью расти практически не будут:

"Учитывая общую экономическую ситуацию, я считаю, что темпы роста реальных зарплат полностью остановятся, а может даже покажут "минус" в сравнении с прошлым годом. Ко всему, высокий уровень инфляции поглощает рост зарплат".

Ранее в НБУ спрогнозировали на осень пик роста инфляции. В июле она уже выросла до 10,2%. Правда, по итогам года должна замедлиться и выйти на показатель в 9,6%.

Прогноз Киевской школы экономики более оптимистичный: 8,7% на конец года. "Наши макроэкономисты считают, что цены на сырьевые товары несколько скорректируются, а с ними и инфляция. – говорит Кухта. – Посмотрим. В последние несколько недель цены на большинстве сырьевых рынков упали. В целом, коррекция сырьевых товаров есть".

Несходовский также уверен, темпы роста инфляции больше не будут расти в ближайшее время, ведь внешние и внутренние факторы, которые на нее влияют, уже себя исчерпали:

"Основным фактором роста цен в начале 2021-го была ситуация на внешних рынках. Это привело к тому, что экспортоориентированные товары, такие как подсолнечное масло, сахар и другие, начали расти в цене. Этот фактор сейчас не действует. Внутренний фактор – рост зарплат, также исчерпан. Единственный инфляционный фактор сейчас – рост стоимости электроэнергии для не бытовых потребителей. Но я считаю, что за уровень 10% мы не выйдем".

Из-за "нависшего" над нами очередного ужесточения карантина наверняка сказать, что будет с экономикой этой осенью – не просто. Потому прогнозы экспертов часто разнятся. В целом, экономическая ситуация в Украине остается сложной. Мы достаточно медленно восстанавливаемся после коронакризиса. Наша экономика уже не имеет того запаса прочности, на котором мы прошли 2020-й. Потому, очередной локдаун может ударить по нам достаточно болезненно.