Что будет с зарплатами и работой в Украине после локдауна: аналитики озвучили прогноз

Александр Литвин Личные финансы 11:14, 3.04.2021 Обновлено: 11:22, 3.04.2021

В Украине из-за локдауна, который в Киеве начинается с 5 апреля и вскоре может коснуться других регионов, может значительно ухудшиться ситуация на рынке труда. Часть вакансий при этом ограничения не коснутся.

Об этом говорится в данных статистики аналитиков OLX. Наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021 является водитель – несмотря на карантин работодатели разместили более 9 тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен в месяц.

Уже традиционно на втором месте в рейтинге специалистов, которых активно нанимали в локдаун января 2021 и марте 2020, оказались продавцы. Сейчас, накануне очередных жестких ограничений компании активно ищут таких специалистов – 8,9 тысячи предложений с зарплатой в 9,5 тыс. грн в месяц.

В тройке самых популярных рабочих профессий есть и грузчики - 3000 вакансий. Работникам предлагают в среднем 10,2 тысячи гривен.

Во время локдауна также есть смысл обратить внимание также на такие вакансии: курьеры, кассиры, комплектовщики заказов, операторы удаленного call-центра. Перечень наиболее востребованных рабочих специалистов накануне апрельского локдауна, средняя з/п в грн:

  • фасадчик– 30 000

  • каменщик – 25000

  • водитель такси – 22 500

  • маляр – 20 000

  • водитель – 19 000 грн

  • строитель – 17 500

  • монтажник – 16 000

  • слесарь – 15 000

  • instagram-специалист – 15 000

  • оператор call-центра – 12 500

  • курьер – 12 500

  • швея – 12 500

  • комплектовщик – 11 500

  • грузчик – 10 200

  • охранник/сторож – 9 750

  • кассир – 9 750

  • продавец – 9 500

"Сейчас на рынке труда есть немало работодателей, которые предлагают вакансии, не боящиеся ограничений – среди них и предложения рабочих специальностей. Часто они не требуют специальных знаний или опыта и одновременно предлагают достойную оплату труда. Полный рабочий день или частичная занятость – каждый соискатель сможет найти оптимальный вариант", – комментирует Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа в Украине.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.

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