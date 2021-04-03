Що буде з зарплатами й роботою в Україні після локдауну: аналітики озвучили прогноз
В Україні через локдаун, який у Києві починається з 5 квітня і незабаром може зачепити інші регіони, може значно погіршитися ситуація на ринку праці. Частину вакансій обмеження не зачепить.
Про це йдеться в даних статистики аналітиків OLX. Найбільш затребуваною робітничою спеціальністю від початку 2021 року є водій – попри карантинні обмеження працедавці розмістили понад 9 тисяч вакансій та пропонують у середньому 19 тисяч гривень на місяць.
Уже традиційно на другому місці в рейтингу фахівців, які потрібні найбільше під час локдауну січня 2021 і березня 2020, опинилися продавці. Зараз, напередодні чергових жорстких обмежень, компанії активно шукають таких спеціалістів – 8,9 тисячі пропозицій із зарплатою у 9,5 тисяч гривень на місяць.
У трійці найпопулярніших робітничих професій опинилися й вантажники — 3 тисячі вакансій. Працівникам пропонують у середньому 10,2 тисячі гривень.
Під час локдауну є сенс звернути увагу також на такі вакансії: кур’єри, касири, комплектувальники замовлень, оператори віддаленого call-центру. Перелік найбільш затребуваних робітничих фахівців напередодні квітневого локдауну, середня з/п у гривнях:
фасадник – 30 000
каменяр / муляр – 25 000
водій таксі – 22 500
маляр – 20 000
водій – 19 000 грн
будівельник – 17 500
монтажник – 16 000
слюсар – 15 000
instagram-фахівець – 15 000
оператор call-центра – 12 500
кур'єр – 12 500
швачка – 12 500
комплектувальник – 11 500
вантажник – 10 200
охоронець/сторож – 9 750
касир – 9 750
продавець – 9 500
"Зараз на ринку праці є чимало роботодавців, які пропонують вакансії, що не бояться обмежень – серед них і пропозиції робітничих професій. Часто вони не вимагають спеціальних знань чи досвіду і водночас пропонують гідну оплату праці. Повний робочий день чи часткова зайнятість – кожен пошукач зможе знайти оптимальний варіант", – коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота в Україні.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.