Що буде з зарплатами й роботою в Україні після локдауну: аналітики озвучили прогноз

В Україні через локдаун, який у Києві починається з 5 квітня і незабаром може зачепити інші регіони, може значно погіршитися ситуація на ринку праці. Частину вакансій обмеження не зачепить.

Про це йдеться в даних статистики аналітиків OLX. Найбільш затребуваною робітничою спеціальністю від початку 2021 року є водій – попри карантинні обмеження працедавці розмістили понад 9 тисяч вакансій та пропонують у середньому 19 тисяч гривень на місяць.

Уже традиційно на другому місці в рейтингу фахівців, які потрібні найбільше під час локдауну січня 2021 і березня 2020, опинилися продавці. Зараз, напередодні чергових жорстких обмежень, компанії активно шукають таких спеціалістів – 8,9 тисячі пропозицій із зарплатою у 9,5 тисяч гривень на місяць.

У трійці найпопулярніших робітничих професій опинилися й вантажники — 3 тисячі вакансій. Працівникам пропонують у середньому 10,2 тисячі гривень.

Під час локдауну є сенс звернути увагу також на такі вакансії: кур’єри, касири, комплектувальники замовлень, оператори віддаленого call-центру. Перелік найбільш затребуваних робітничих фахівців напередодні квітневого локдауну, середня з/п у гривнях:

фасадник – 30 000

каменяр / муляр – 25 000

водій таксі – 22 500

маляр – 20 000

водій – 19 000 грн

будівельник – 17 500

монтажник – 16 000

слюсар – 15 000

instagram-фахівець – 15 000

оператор call-центра – 12 500

кур'єр – 12 500

швачка – 12 500

комплектувальник – 11 500

вантажник – 10 200

охоронець/сторож – 9 750

касир – 9 750

продавець – 9 500

"Зараз на ринку праці є чимало роботодавців, які пропонують вакансії, що не бояться обмежень – серед них і пропозиції робітничих професій. Часто вони не вимагають спеціальних знань чи досвіду і водночас пропонують гідну оплату праці. Повний робочий день чи часткова зайнятість – кожен пошукач зможе знайти оптимальний варіант", – коментує Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота в Україні.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні обіцяне президентом підвищення мінімальної зарплати до 6500 грн перенесли з 1 липня на 1 грудня 2021 року.