Что будет с ценами на аренду квартир из-за локдауна: названа дата подорожания

Рынок аренды жилья в Киеве пострадает из-за введения локдауна с 5 апреля. Снизится спрос на посуточную аренду, а рост цен остановится до середины мая.

Об этом в комментарии UBR рассказали эксперты рынка недвижимости. В нынешний локдаун рынок аренды "и так не может похвастаться объемом спроса", отмечают специалисты. Часть собственников потеряла арендаторов из-за упрямства, потому что не были готовы предоставлять дисконт или рассрочку платежей в сложный период.

По прогнозам Ассоциации специалистов недвижимости Украины (АСНУ), ситуация выровняется ближе к лету, начиная со второй половины мая. Цены не будут расти, оставаясь стабильными, однако они будут отвечать ценам на момент наступления локдауна, спрогнозировал эксперт организации Юрий Пита.

Он предположил, что во время локдауна временно увеличится вакантность квартир под посуточную аренду. В зависимости от региона она может составить от 20% до 35%. Однако, подчеркнул представитель АСНУ, это временное явление, "карантинное". По долгосрочной аренде вакантности наблюдаться не будет.

Осенью, заявил Юрий Пита, стоимость аренды может несколько возрасти. Это будет обусловлено прежде всего спросом, а также макроэкономической ситуацией в стране.

При существенных инфляционных процессах стоимость аренды жилья может увеличиться на дополнительные 2-5%. "Однако замечу, на фоне роста стоимости коммунальных платежей (до 10%), вряд ли стоимость аренды возрастет, ведь квартплату платит именно арендатор", – убежден глава АСНУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2021 году может подорожать на 20% аренда квартир в бюджетном сегменте. Несмотря на ужесточение карантина, количество сделок растет. Также меняется и структура спроса. С каждым годом все больше желающих арендовать жилье в новостройке.