Що буде з цінами на оренду квартир через локдаун: названо дату подорожчання

Ринок оренди житла в Києві постраждає через введення локдауну з 5 квітня. Знизиться попит на добову оренду, а зростання цін зупиниться до середини травня.

Про це в коментарі UBR розповіли експерти ринку нерухомості. До локдауну ринок оренди "і так не може похвалитися обсягом попиту", відзначають фахівці. Частина власників втратила орендарів через упертість, тому що не були готові надавати дисконт або розстрочку платежів в складний період.

За прогнозами Асоціації фахівців нерухомості України (АФНУ), ситуація вирівняється ближче до літа, починаючи з другої половини травня. Ціни не будуть рости, залишаючись стабільними, однак вони будуть відповідати цінам на момент настання локдауну, спрогнозував експерт організації Юрій Піта.

Він припустив, що під час локдауну тимчасово збільшиться вакантність квартир під подобову оренду. Залежно від регіону вона може скласти від 20% до 35%. Однак, підкреслив представник АФНУ, це тимчасове явище, "карантинне". За довгострокову оренду вакантності спостерігатися не буде.

Восени, заявив Юрій Піта, вартість оренди може дещо зрости. Це буде обумовлено перш за все попитом, а також макроекономічною ситуацією в країні.

При істотних інфляційних процесах вартість оренди житла може збільшитися на додаткові 2-5%. "Однак зауважу, на тлі зростання вартості комунальних платежів (до 10%), навряд чи вартість оренди зросте, адже квартплату платить саме орендар", – переконаний глава АФНУ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні в 2021 році може подорожчати на 20% оренда квартир у бюджетному сегменті. Незважаючи на посилення карантину, кількість угод зростає. Також змінюється і структура попиту. З кожним роком дедалі більше охочих орендувати житло в новобудові.