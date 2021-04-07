"Киевские" зарплаты в регионах и таксисты за 19 тысяч: как локдаун изменил рынок труда в Украине

Ужесточение карантина в Украине ударило по рынку труда. Теперь среди самых популярных вакансий оказались даже таксисты. При этом с каждым месяцем растет количество граждан, желающих выехать за границу в поисках лучших финансовых условий. Но ситуация с зарплатами и безработицей кардинально не изменится, ждать значительного роста не стоит.

О том, как и почему будет меняться ситуация на рынке труда, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцы уходят подрабатывать таксистами

По сравнению с январем 2021 года, в марте количество вакансий для таксистов взлетело на 17%, рассказывает OBOZREVATEL представитель кадрового портала Jooble Елена Кирильевнина. Все потому, что украинцы теряют работу, кого-то отправляют в неоплачиваемый отпуск, и в результате приходится искать временный заработок. И самый популярный из них – водители в службу такси.

В первые дни карантина у них также выросли и зарплаты. Автоматические алгоритмы расчета стоимости поездок позволили в 3-4 раза поднять цены в момент повышенного спроса. Общественный транспорт работает по пропускам, поэтому для многих украинцев такси оказалось единственным способом передвижения по городу.

С таким мнением соглашаются и аналитики OLX. По их оценкам, наиболее востребованной рабочей специальностью с начала 2021-го остается водитель – несмотря на карантин, работодатели разместили более 9 тысяч вакансий и предлагают в среднем 19 тысяч гривен зарплаты в месяц.

Все больше граждан хотят выехать в другую страну

Аналитики стаффинговой компанией ANCOR провели опрос и выяснили: 63% работников физического труда готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом.

При этом 16% респондентов сообщили, что им не подходит работа по контракту или вахтовым методом. Кирильевнина отмечает, что спрос среди украинских соискателей на работу за границей есть постоянно, и с приходом карантина он только вырос.

Самыми популярными направлениями остаются Польша, Германия, Чехия, Литва и Италия.

Украинцы из регионов получили больше шансов на "киевские" зарплаты

В связи с карантинными ограничениями и локдаунами, работодатели в больших городах стали более лояльны к удаленной работе и начали набирать на вакансии работников с регионов.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил эксперт по рынку труда Сергей Марченко: "Многие люди с регионов получили возможность работать дистанционно и претендовать на вакансии в Киеве и других больших городах, которые раньше были им недоступны. Из-за пандемии работодатели все больше готовы работать с людьми удаленно".

"Многие люди, которые жили в низкооплачиваемых регионах, как, например, Черниговская, Закарпатская области, Житомир, Кропивницкий, сейчас имеют возможность получать киевские зарплаты", – отметил он.

Зарплаты будут расти, а ситуация с безработицей не изменится

Как утверждает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Марченко при этом добавляет: не стоит ждать и волны увольнений, которая была во время первого локдауна в минувшем году. Тогда штаты работников уже были оптимизированы и на местах остались только нужные сотрудники. Сейчас увольнять некого, потому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.

Но, в целом, очередной локдаун плохо влияет на ситуацию в экономике и на рынке труда. По словам Марченко, сейчас на сайтах по поиску работы уже наблюдается сокращение количества вакансий. Зарплаты в свою очередь очень сильно привязаны к спросу на рабочую силу.

"Если будет меньше вакансий, работодатели будут пытаться искать сотрудников на меньшие зарплаты. Ведь и у самого бизнеса заработки сейчас уменьшены. По сути, рынок труда – это производная состояния экономики. Когда локдаун – экономика затихает", – говорит Сергей Марченко.

Еще одна проблема карантина – профессиональное выгорание. Те компании, которые не обращают внимание на психологическое состояние своих сотрудников, рискуют потерять ценные кадры. К примеру, все сотрудники компании LinkedIn (социальная сеть для поиска и установления деловых контактов) получили с 5 апреля целую неделю оплачиваемых выходных. Руководство приняло такое решение для того, чтобы избежать выгорания.

Любая пандемия рано или поздно заканчивается. И после этого рост ожидается и в экономике, и на рынке труда. Несмотря на все ограничения, украинцы остаются востребованными как внутри своей страны, так и за границей.