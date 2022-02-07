Чиновница одной из украинских больниц расхищала госденьги для борьбы с COVID-19: сколько украла

В Черкассах заместительница начальника финотдела одного из медицинских учреждений города организовала схему хищения средств, предназначенных для борьбы с COVID-19. По предварительным данным, она присвоила 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается: действовала женщина не одна, а в сговоре с пока неустановленными лицами.

"В последние два года она в сговоре с сообщниками осуществляла оплату несуществующих услуг и работ. В частности, перечисляла деньги на счета аффилированных субъектов предпринимательской деятельности за якобы проведение строительных и ремонтных работ медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Помимо этого, правоохранители установили многочисленные факты начисления безосновательных выплат. В частности:

премий;

авансов;

зарплат.

"Под видом "ковидной" доплаты женщина производила начисления, суммы которых превышали определенные нормы материального обеспечения медицинским работникам. А также лицам, якобы оказывавшим услуги поликлинике", – рассказали в СБУ.

Там подчеркнули: присвоенные средства поступали на банковские карты злоумышленницы. Их она имела более 10 штук.

"По выводам экспертиз, таким образом дельцам удалось присвоить почти 12 млн грн государственных средств. Они были выделены Национальной службой здоровья Украины на борьбу с пандемией COVID-19", – сообщили в Службе безопасности.

Что грозит участникам схемы

В настоящее время заместитель руководителя финансового отдела медучреждения уведомлена о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Среди прочего, ей грозит лишение свободі на срок от 7 до 12 лет.

Также продолжаются следственные действия по выявлению других лиц, причастных к функционированию схемы хищение госденег. А также привлечению этих лиц к ответственности.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Закарпатье врач организовала схему подделки международных сертификатов о вакцинации против COVID-19. На этом она зарабатывала до полумиллиона гривен ежемесячно. Ей грозит тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Впрочем, в Украине нередки случаи, когда врачи попадаются на торговле поддельными COVID-сертификатами. К примеру, во Львове такую схему организовали медработники одной из городских клинических больниц. А в тех же Черкассах разоблачили врача, который продавал поддельные справки о вакцинации от COVID-19. За один сертификат он просил от 2, 5 тыс. до 5 тыс. грн.