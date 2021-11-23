Черная пятница-2021 в Украине: как уберечь себя от мошенников и не потратить все деньги

В Украине Черная пятница – период огромных скидок, в некоторых магазинах даже до 90% – продлится с 26 по 29 ноября. Однако также это время, когда нечестные продавцы "под шумок" могут продать некачественный товар. В связи с этим Госпродпотребслужба Полтавщины составила 5 правил, которые должны помочь украинцам уберечь себя от неприятностей.

Там отмечают, что по словам маркетологов, настоящая среднестатическая скидка на товары составляет всего 5%. "Достигается это тем, что хоть некоторые вещи действительно существенно дешевеют, другие в цене не меняются, а иногда наоборот – растут", – говорят в Госпродпотребслужбе Полтавской области.

Правило №1 – не искушаться яркой рекламой

Реклама и яркие вывески в магазинах могут ввести в заблуждение даже наиболее опытного покупателя. Поэтому перед приобретением товара следует спросить себя, действительно ли эта вещь нужна – и покупать только если "да".

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Правило №2 – заранее рассчитать бюджет

Дабы не потратить огромные деньги на ненужные вещи, следует заранее составить план действий и рассчитать бюджет. Если оплата будет производиться картой, можно установить на этот день лимит, чтобы не потратить лишнее.

Правило №3 – возвращать "случайные" покупки обратно в магазины

При наличии чека покупку примут обратно в течение 14 дней. Однако для этого должны быть соблюдены 2 условия:

покупатель товаром не пользовался;

товарный вид покупки сохранен.

Впрочем, есть и ряд исключений. Речь идет о:

продовольственных товарах;

лекарствах;

предметах гигиены;

игрушках;

белье;

печатных изданиях;

ювелирных изделиях.

Правило №4 – проверять, реальна ли скидка

Часто товары, отмеченные большой скидкой, продаются по той же цене, что и до "скидки". А иногда даже дороже.

Наиболее надежный способ уберечься от мошенников – заранее изучить цены на необходимые товары. Если изученная информация на ценнике не соответствует действительности, значит, магазин нарушает закон и демонстрирует недостоверную рекламу.

"В соответствии с Законом Украины "О рекламе", реклама о скидке цен на продукцию, о распродаже должна содержать информацию о месте, дате начала и окончания скидки цен на продукцию, распродаже, а также соотношении размера скидки к предварительной реализации товара. Недостоверная реклама запрещается", – напоминают в Госпродпотребслужбе Полтавской области.

Правило №5 – в интернете покупать товары без предварительной оплаты

Поскольку в интернете трудно проверить состояние продукции, безопаснее всего покупать ее без предварительной оплаты. Этот способ позволяет оплатить товар во время его получения после проверки качества.

Кроме того, обязательным условием покупки в интернете должна быть возможность получения расчетного документа и наличия на сайте официального адреса магазина, куда можно обратиться при наличии претензии к товару или для его возвращения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по прогнозам, наибольшим спросом в Украине во время Черной пятницы будет пользоваться разнообразная электроника. Прежде всего, речь идет о телевизорах высокого разрешения, игровых консолях, геймпадах, разнообразных гаджетах,а также персональном транспорте.