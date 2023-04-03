Часть украинцев получит ваучеры от государства на обучение: кто может претендовать

В Украине ВПЛ (внутренне перемещенные лица) и освобожденные из плена могут получить ваучеры на обучение. Воспользовавшись такой возможностью, у них будет больше шансов трудоустроиться по выбранной специальности.

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Существует возможность получить ваучер по 70 профессиям и специальностям, что позволяет полностью или частично оплатить обучение в учебных заведениях. Об этом сообщается на Правительственном портале.

Это касается переподготовки по рабочей профессии, получения степени магистра на основе высшего образования по другой специальности или повышения квалификации. Также ваучер могут получить ВПЛ трудоспособного возраста и освобожденные из плена граждане, пострадавшие в результате вооруженной агрессии против Украины.

Для получения ваучера необходимо не быть зарегистрированным как безработный, быть не получателем ваучера раньше, не проходить переподготовку за счет средств Фонда государственного социального страхования на случай безработицы в период последних 3 лет и иметь профессиональное, профессиональное высшее или высшее образование.

Список профессий и специальностей для обучения, по которым может быть выдан ваучер, доступен на сайте Госцентра занятости. Список можно просмотреть на скриншотах ниже в публикации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ВПЛ в Украине могут подтвердить свой рабочий стаж даже в случае отсутствия трудовой книжки. Это можно сделать буквально в несколько щелчков и не выходя из дома.

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