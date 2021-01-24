Часть украинцев останется без пенсий из-за новых правил: названы требования
В Украине с 2022 года на пенсию смогут выйти только те украинцы, у которых есть как минимум 29 лет стажа. Остальным придется работать до 63 или 65 лет.
Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании". Указанное требование к стажу будет расти ежегодно на 12 месяцев до тех пор, пока для пенсии в 60 лет не понадобится 35 лет стажа. Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, по оценкам Институте демографии и социальных исследований сейчас ужесточение правил большинство украинцев на себе не почувствовали.
Однако ровно через два года, когда в 60 лет пенсию будут получать только те, у кого есть 30 лет стажа, наступит переломный момент. Уже эту норму не сможет выполнить львиная доля работающих. Более того, Министерство социальной политике делало расчеты, которые показали: в 2028-м примерно половина (45%) всех 60-летних получать пенсию не будут. Им просто не хватит стажа.
В 2021-м для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа. Если есть от 18 до 28 лет, то придется работать до 63 лет, если есть от 15 до 18 лет – 65 лет.
Демографическая ситуация будет ухудшаться, число пенсионеров расти, а количество работающих – сокращаться. Сейчас по оценкам налоговой примерно 5,6 млн экономически активного населения не вносят свой вклад ни в бюджет страны, ни в Пенсионный фонд. Если бы все они показали хотя бы минимальную зарплату, размер выплат действующих пенсионеров можно было увеличить, а сами работающие смогли бы заработать на ежемесячную выплату при достижении 60 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.