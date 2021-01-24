Часть украинцев останется без пенсий из-за новых правил: названы требования

В Украине с 2022 года на пенсию смогут выйти только те украинцы, у которых есть как минимум 29 лет стажа. Остальным придется работать до 63 или 65 лет.

Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании". Указанное требование к стажу будет расти ежегодно на 12 месяцев до тех пор, пока для пенсии в 60 лет не понадобится 35 лет стажа. Как рассказала ученая Лидия Ткаченко, по оценкам Институте демографии и социальных исследований сейчас ужесточение правил большинство украинцев на себе не почувствовали.

Однако ровно через два года, когда в 60 лет пенсию будут получать только те, у кого есть 30 лет стажа, наступит переломный момент. Уже эту норму не сможет выполнить львиная доля работающих. Более того, Министерство социальной политике делало расчеты, которые показали: в 2028-м примерно половина (45%) всех 60-летних получать пенсию не будут. Им просто не хватит стажа.

В 2021-м для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа. Если есть от 18 до 28 лет, то придется работать до 63 лет, если есть от 15 до 18 лет – 65 лет.

Демографическая ситуация будет ухудшаться, число пенсионеров расти, а количество работающих – сокращаться. Сейчас по оценкам налоговой примерно 5,6 млн экономически активного населения не вносят свой вклад ни в бюджет страны, ни в Пенсионный фонд. Если бы все они показали хотя бы минимальную зарплату, размер выплат действующих пенсионеров можно было увеличить, а сами работающие смогли бы заработать на ежемесячную выплату при достижении 60 лет.

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