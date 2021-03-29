Часть налогов для украинцев нужно повысить: Любченко озвучил идею

Владимир Пазий Личные финансы 20:43, 29.03.2021 Обновлено: 20:45, 29.03.2021

Глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко предложил повысить налогообложение пассивных доходов физических лиц.

Отмечается, что львиная доля доходов наиболее богатых домохозяйств обеспечивается за счет пассивных доходов, в том числе благодаря тому, что они владеют корпоративными правами и денежными средствами через инвестиционные фонды, что в свою очередь снижает эффективную ставку налога для таких физлиц. Об этом сообщает ZN.ua.

"Это создает возможности для оптимизации налогообложения, в том числе с использованием институтов совместного инвестирования, а также нарушает принцип справедливого налогообложения для всех участников финансового сектора и финансовых инструментов. С учетом этого необходимо привести ставки налога на доходы физических лиц, полученные за счет дивидендов или операций с ценными бумагами (в том числе с сертификатами инвестиционных фондов), до уровня стандартной ставки налога на доходы физических лиц", – сказал Любченко.

Также он добавил, что этот шаг позволит восстановить здоровые пропорции налогообложения доходов и сбережений физических лиц. А также снизиться неравенство в налогообложении, вследствие которого более бедные слои населения платят больше налогов (относительно своего уровня дохода), чем богатые.

Напомним, украинцы должны заплатить налоги за дополнительные доходы. Для этого нужно до 1 мая самостоятельно обратиться в налоговую службу по месту регистрации и заполнить декларацию.

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