Частину податків для українців потрібно підвищити: Любченко озвучив ідею

Глава Державної податкової служби України Олексій Любченко запропонував підвищити оподаткування пасивних доходів фізичних осіб.

Зазначається, що левова частка доходів найбільш багатих домогосподарств забезпечується за рахунок пасивних доходів, зокрема завдяки тому, що вони володіють корпоративними правами та грошовими коштами через інвестиційні фонди, що зі свого боку знижує ефективну ставку податку для таких фізосіб. Про це повідомляє ZN.ua.

"Це створює можливості для оптимізації оподаткування, зокрема з використанням інститутів спільного інвестування, а також порушує принцип справедливого оподаткування для всіх учасників фінансового сектору і фінансових інструментів. З урахуванням цього необхідно привести ставки податку на доходи фізичних осіб, отримані за рахунок дивідендів або операцій із цінними паперами (зокрема із сертифікатами інвестиційних фондів), до рівня стандартної ставки податку на доходи фізичних осіб", – сказав Любченко.

Також він додав, що цей крок дасть змогу відновити здорові пропорції оподаткування доходів і заощаджень фізичних осіб. А також може знизитися нерівність в оподаткуванні, внаслідок якої бідніші верстви населення платять більше податків (щодо свого рівня доходу), ніж багаті.

Нагадаємо, українці повинні заплатити податки за додаткові доходи. Для цього потрібно до 1 травня самостійно звернутися до податкової служби за місцем реєстрації та заповнити декларацію.

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