Будут ли блокировать счета украинцев в банках из-за двух переводов на 5 тысяч: в НБУ дали разъяснение

В Украине без верификации клиента перевести можно сумму до 5000 грн. При этом любой украинец может без опасений получить на свой счет несколько переводов на указанную сумму в один день.

Об этом говорится в разъяснении НБУ. Регулятор отмечает, что такие операции с низким риском и не будут вызывать интерес у банков. "Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер", – отмечают в НБУ.

Также украинец, который хочет перевести 10 тыс. грн родственнику, скорее всего, под финансовый мониторинг не попадет. Однако наличкой с помощью терминала анонимно перевести такую сумму одним платежом не удастся.

Видео дня

Отметим, согласно правилам финансового мониторинга, банки обязаны проводить верификацию на сумму от 400 тыс. грн, но могут делать это и с незначительными, но подозрительными суммами. Под особо пристальным вниманием находятся платежи наличностью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие документы нужно предоставить банку, если перевод заблокировали из-за финансового мониторинга. Проблемы с депозитами и переводами возникают у многих украинцев.