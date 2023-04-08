Будинок в Карпатах продають за $5 тисяч: як виглядає нерухомість 

В Карпатах можна купити великий будинок за $5 тисяч. За ці гроші можна придбати нерухомість в невеликому населеному пункті в Івано-Франківській області.

Видео дня

Про це йдеться в даних крупного кадрового порталу. В селі Розтоки Івано-Франківської області за $5 тисяч продається будинок площею в 100 квадратів. В будинку є чотири кімнати. Разом з будинком можна придбати ділянку землі площею в 5 соток.

"Продам будинок в с. Розтоки. Всього 20 метрів від центральної дороги. 5 соток землі", – йдеться в оголошенні. В будинку немає меблів, також для комфортного проживання доведеться зробити ремонт.

Населення села становить всього дві тисячі осіб. Через село протікає річка Черемош. Недалеко від цього місця в селі Великий Рожан можна купити будинок за $9 тисяч. В будинку є всього дві кімнати, його площа складає 60 квадратів. Головна перевага: будинок знаходиться біля гір і лісу. Недолік – немає водопостачання.

"Продам будинок в селі Рожен Косівського району. Доїхати на авто не можна, воду треба провести. Пічку треба перекласти", -– йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нерухомість в тих регіонах України, які найменше постраждали від повномасштабної війни, подорожчала. При цьому в Києві і більшості інших великих містах ціни на нерухомість значно знизились. Україні бояться купувати житло в умовах повномасштабної війни, а падіння попиту спричинило зниження вартості житла.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні вартість оренди житла у Львові все ще вища, ніж у Києві. Проте попит на оренду в столиці вже перевищив рівень до 24 лютого 2022-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!