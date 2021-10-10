Будет ли газ и тепло в этом отопительном сезоне: озвучил прогноз

В течение отопительного сезона 2021-2022 годов в Украине не будет проблем с обеспечением населения газом и тепловой энергией. Впрочем, отопление и горячее водоснабжение может стоить дороже, чем в прошлом сезоне.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. "Этой зимой мы не замерзнем, потому что газа достаточно, и тепловой энергии будет достаточно. Единственное, что эта тепловая энергия, скорее всего, будет дороже, чем в прошлом году", – предупредил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Это является следствием привязки внутренних цен в Украине к внешним котировкам, внешним спекуляциям", – отметил эксперт.

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По его прогнозам, "украинцы будут платить больше либо непосредственно, либо опосредованно, так как 50 гривен за куб для промышленных предприятий означает рост стоимости всех товаров и услуг. В частности, из-за роста цен водяного пара, который использует большое количество предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности" .

В то же время Рябцев заверил, что рост стоимости газа и тепловой энергии не будет слишком большим по объективным причинам.

"Нам бояться не нужно, потому что о нас позаботились наши администраторы. Газ для населения будет отпускаться по годовым контрактам. "Нафтогаз" обеспечивает уровень цены этих контрактов 9,96 гривен плюс тариф на распределение для всех домохозяйств, имеющих с ними контракты. Другие компании обеспечивают цену газа на уровне 8 гривен", – напомнил он.

По словам эксперта, компании, "которые не могут тянуть обязательства", будут отпускать своих потребителей "на свободное плавание". "Скорее всего, они все равно подгребут к "Нафтогазу", потому что объективно он обеспечивает самую низкую цену газа, поскольку использует для этого газ внутренней добычи", – предположил он.

"Что касается теплокоммунэнерго, то для них цена газа для населения обеспечена на уровне 7,42 гривни, для различных бюджетных учреждений примерно 16 гривен с учетом НДС. Это позволит ограничить рост стоимости централизованного отопления и горячего водоснабжения в этом отопительном сезоне", – добавил Рябцев.

"Насколько? Это зависит от ресурсов, которые будут присутствовать у органов местного самоуправления", – уточнил он.

Как писал OBOZREVATEL, согласно опросу, проведенному в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", большинство украинцев скептически настроены относительно нового отопительного сезона. В то, что он будет спокойным, верят лишь 20% опрошенных.