Большинство украинцев не хотят копить деньги на пенсию: почему так происходит и что делать

Несмотря на то, что ситуация с пенсиями в Украине с каждым годом ухудшается, более половины граждан (68,5%) считают, что именно государство должно обеспечить им безбедную старость. Как свидетельствуют данные опроса аналитического центра CASE-Ukraine, лишь только каждый пятый украинец (18,8%) готов самостоятельно обеспечивать свою жизнь на заслуженном отдыхе.

Среди причин – общее недоверие к государству и доступным финансовым инструментам, низкие доходы граждан и даже популизм политиков. Такого мнения придерживаются опрошенные LIGA.net эксперты.

По мнению исполнительного директора CASE-Ukraine Дмитрия Боярчука, результаты исследования объяснимы: пенсии уже не первое десятилетие выступают одним из главных объектов предвыборной агитации политиков - люди годами слышат, что государство гарантирует им некую "достойную пенсию" и считают это нормой. "Это можно сравнить с ситуацией до 2014 года, когда власти заявляли, что правительство и НБУ гарантируют фиксированный курс доллара 8 грн/$. Люди в это верили, принимали какие-то решения и периодически прогорали", - напоминает эксперт.

В свою очередь, директор Института демографии им. Птухи НАНУ Элла Либанова уверена, что скепсис населения по поводу пенсионных накоплений можно объяснить общим недоверием, как к государству, так и к существующим финансовым инструментам, которые могли бы помочь с самостоятельной подготовкой к жизни в старости. К сожаленью, в Украине нет никаких механизмов долгосрочного сохранения пенсионных взносов и страхования их от инфляции.

Еще одной весьма существенной причиной является благосостояние граждан. "Люди с низким доходом в принципе не могут еще что-то откладывать, поскольку почти все тратится на потребление", – констатирует Либанова.

Можно ли улучшить ситуацию

Изменить ментальность украинцев при подготовке к старости поможет риторика государства, полагает Боярчук. Он уверен, что властям пора официально признать, что в Украине нет эффективной солидарной системы, поэтому украинцы должны сами накапливать на жизнь после ухода на пенсию.

"К сожалению, самый вероятный сценарий, после которого пенсионная ментальность в Украине должна измениться, – это какое-то катастрофическое событие в пенсионной системе, по аналогии с курсом до 2014 года", - подчеркивает эксперт.

Второй способ – образовательные инициативы. "Люди, которые осознают важность пенсионных накоплений, понимают, что государство уже не способно обеспечить всех пожилых граждан. С остальными нужно проводить разъяснительную работу и доносить эту мысль", - считает глава совета фонда "Взаимопомощь" Ольга Бондаренко.

Напомним, сейчас украинцы получают пенсию исключительно из солидарной пенсионной системы (первый уровень пенсионной системы). Принцип ее работы состоит в том, что работающие граждане оплачивают пенсию сегодняшним пенсионерам. Но накоплений в солидарной системе не происходит.

Второй уровень - обязательная накопительная система - предусматривает, что работник откладывает часть заработка на собственный сберегательный счет. На этом счете деньги не только накапливаются, но и зарабатывают проценты. За 10-15 лет они будут добавлять к персональному счету больше дохода, чем ежемесячные вычеты из зарплаты. Работник имеет определенные права собственности на пенсионные сбережения, в частности может передать их по наследству или завещать на благотворительность. Именно этот уровень власти сейчас пытаются внедрить в Украине.

Есть еще третий уровень пенсионной системы – добровольно-накопительный. Те, кто желает получать дополнительные выплаты к пенсии, выбирают негосударственный пенсионный фонд и добровольно перечисляют туда взносы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуются такими механизмами.