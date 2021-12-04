Больше половина пенсионеров получают меньше прожиточного минимума, а судьям на отдыхе платят по 94 тысячи

В Украине фактический прожиточный минимум для пенсионера (расчеты Минсоца) составляет 3707 грн. При этом почти 5,5 млн (половина) всех пенсионеров получают выплаты в размере меньше 3000 грн. Самые высокие выплаты – у судей. В среднем на заслуженном отдыхе им платят по 94,8 тыс. грн.

Как говорится в данных Пенсионного фонда (ПФУ), которые они предоставили в ответ на запрос APNews, от 3000 до 5000 грн пенсии получают почти 3,3 млн человек. На сайте ПФУ также опубликовали и размер самой большой средней пенсионной выплаты – 94,8 тыс. для судей.

В Украине минимальная пенсия по закону не должна быть ниже прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособного. Однако при этом Кабмин искусственно занижает размер ПМ. Ежемесячно на сайте ведомства публикуют фактический (исходя из актуальных цен) ПМ, но для выплат пенсии используют другой показатель.

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Сэкономили в правительстве и на минимальной зарплате. Ее увеличат всего на 200 грн (или 3%) и только в октябре 2022-го. И это при том, что инфляция при самых скромных прогнозах составит более 6%. Это фактически означает снижение реального размера зарплат украинцев. Правда, пообещалисущественно повысить зарплаты медиков. По новым расчетам в 2022-м врач будет зарабатывать не менее 20 тыс. грн, средний медперсонал – 13,5 тыс. грн.

Минимальная пенсия увеличится всего на 159 грн. В июле ее повысят с 1934 до 2027 грн, а в декабре еще до 2093 грн. Как отмечают в Главном научно-экспортном управлении Верховной Рады, "размеры прожиточного минимума существенно отличаются от его реальных показателей – величины достаточной для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья".

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн.