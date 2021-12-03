Больше 15 млн грн: в Украине таможенники задержали иностранок с рекордным количеством валюты и золота

Во Львове таможенники изъяли у двух иностранок ювелирные изделия и валюту на рекордную сумму – более 15 млн грн. Их обнаружили во время проверки пассажиров авиарейса "Львов-Стамбул".

Рекордное количество ювелирных украшений и валюты обнаружили сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" вчера, 2 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Львовской таможни в Facebook.

Отмечается, что женщины в возрасте 53 и 67 лет, которые планировали отправится в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали полосу "зеленый коридор". Но во время проверки их багажа таможенники обнаружили $125,7 тыс. (3,4 млн грн), 374,8 тыс. евро (11,4 млн грн) и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото.

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"Осуществляется документирование данного правонарушения. Указанные средства и ювелирные украшения будут изъяты согласно протоколу о нарушении таможенных правил", – говорится в сообщении таможенной службы.

Ранее сообщалось, что у жителя Закарпатья таможня отобрала элитный Maserati. Его стоимость составляет более 600 тыс. грн и он был куплен по поддельным документам.

Изъяли автомобиль вечером 24 ноября на внутреннем таможенном посту "Виноградов". Там отмечают: закарпатец ввозил машину в Украину в режиме "импорта". Согласно имеющемуся у него договору купли-продажи, спорткар был приобретен им у гражданина Украины, а сам документ был заключен в чешском городе Карлове Вары и удостоверенный тамошним нотариусом.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что на киевской таможне разоблачили незаконный способ вывоза исторической реликвии. Так, из Днепропетровской области в американский штат Флорида пытались отправить икону XIX века. Для этого ее указали в декларации, как кухонную доску.