Бизнесу, который берет на работу переселенцев, будут платить: Шмыгаль озвучил суммы

Вынужденным переселенцам каждый месяц будут выплачивать по 2 тыс. грн для взрослых и по 3 тыс. грн для детей или лиц с инвалидностью. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, бизнесу, который берет на работу переселенца, государство заплатит 6,5 тыс. грн как частичную компенсацию зарплаты для этого человека.

Также будут платить тем украинским семьям, которые приняли переселенцев. Об этом рассказал Денис Шмыгаль 29 март на заседании Кабинета министров, которое доступно на правительственном портале.

"Программа "Ты дома" или помощь вынужденным переселенцам. Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Сделали 500 тысяч мест для временного размещения людей. Тем семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг", – отметил глава Кабмина.

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Так, если к себе берут семью из трех человек – государство платит 1350 грн на оплату коммунальных услуг. То есть по 450 грн за каждого человека, кого приютили.

Ранее сообщалось, что в Польше 77% работодателей, согласно данным опроса, готовы трудоустроить украинцев. При этом 50% готовы дать работу дольше, чем на год.

Об этом сообщает портал iPoland. Cтоит отметить, что мужчины в большинстве остались в Украине и во время военного положения не могут выехать из страны, поэтому в первую очередь временно трудоустраивают женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские военные продолжают варварски вывозить жителей осажденного Мариуполя на территорию своей страны. 29 марта стало известно о принудительной депортации врачей и пациенток родильного дома, где находились около 70 человек.

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