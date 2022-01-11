Без пенсии в Украине оставят каждого второго 60-летнего: кому не дадут выплату

В Украине в 2022-м требования для выхода на пенсию в 60 лет выросли на 12 месяцев до 29 лет. Норма будет увеличиваться ежегодно, пока не достигнет 35 лет. О том, кто не сможет получить выплату, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько украинцев не смогут выйти на пенсию вовремя?

В 2028-м только 45% украинцев смогут получать пенсию с 60 лет. Еще примерно 40% будут работать до 63 лет, а 5% – до 65 лет. Такая статистика будет ухудшаться ежегодно. Это связано с тем, что до 2027-го растут требования к стажу. Если сейчас нужно иметь как минимум 29 лет стажа к своему 60-летию, то уже в 2023-м понадобится 30 лет стажа.

Из-за огромной теневой занятости, высокого уровня безработицы часть украинцев, которая не заработала на пенсию, будет увеличиваться.

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Какие сейчас требования:

в 60 лет на пенсию будут выходить те, у кого есть 29 и более лет стажа;

в 63 года будут выходить на пенсию те, у кого от 19 до 29 лет стажа;

в 65 лет выйдут на пенсию те, у кого от 15 до 19 лет стажа.

Что делать?

Рассчитывать на то, что к моменту выхода на пенсию правила изменятся, пенсии вовсе отменят или вы сможете заработать состояние, не стоит. Чтобы обеспечить как минимум выплату прожиточного минимума в старости, стоит уже сейчас подсчитать, сколько стажа вы сможете заработать и как выполнить условия.

Для этого нужно сделать два расчета:

первый – подсчитайте, сколько лет стажа вы успеете заработать к своему 60-летия. В 2022-м нужно иметь как минимум 29 лет, в 2023-м – 30 лет, в 2024-м – 31 год, в 2025-м – 32, в 2026-м – 33, в 2027-м – 34, а с 2028-го – 35 лет стажа.

Условия выхода на пенсию в 63 года также будут пропорционально меняться, однако они на 10 лет меньше. К примеру, чтобы в 2022-м получить пенсию в 63 года, нужно иметь от 19 до 29 лет стажа. Ежегодно эта норма будет расти на 12 месяцев также до 2028-го.

Если вам не хватает стажа и вы не успеете его заработать, нужно убедиться, что вы сможете работать до обновленного пенсионного возраста и подготовиться к этому.

второй – посчитайте, выгодно ли вам будет докупить стаж. Если вы не успеете заработать пенсию до 60 лет, вы можете докупить стаж. Для этого нужно минимальную зарплату на момент своего 60-летия умножить на 44%. Полученная цифра – стоимость одного месяца стажа.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.