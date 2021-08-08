Без пени и штрафов: кому в Украине облегчили выплату кредитов и займов

В четверг, 5 августа, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 1646-ІХ, который освобождает переселенцев от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитам и займам. Верховной Радой этот Закон был принят 21 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Отмечается, что документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым.

Законом предусмотрено, что общая сумма процентов по кредитному договору внутренне перемещенного лица не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит, по минимальной ставке, определенной договором. К внутренне перемещенным лицам относятся те переселенцы, которые после 20 февраля 2014 года покинули место своего проживания на временно оккупированной территории АР Крым или в период после 14 апреля 2014 года оставили место своего проживания на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также внесены в соответствующий госреестр внутренне перемещенных лиц.

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Если такой переселенец ненадлежащим образом выполняет свои обязанности по кредиту, то финучреждение не имеет права начислять по такому договору неустойку (штраф, пеню), а также не может применять ответственность в виде уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки и процентов годовых от просроченной суммы, или задействовать другие имущественные санкции.

Банк либо другой кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение 7 дней после письменного обращения от переселенца. А вот передать просроченный кредит другим финучреждениям либо коллекторским компаниям без согласия заемщика-переселенца запрещается. Исключения предусмотрены лишь для тех кредиторов, которые отнесены к категории неплатежеспособных, или для банков, которые выводятся с рынка согласно Закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно Закону, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переселенцами своих денежных обязательств по кредитам и займам возлагается исключительно на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта. Кроме того предусматривается, что освобождение переселенцев от негативных последствий по действующим просроченным кредитным договорам и займам не может быть основанием для отказа в предоставлении нового кредита или займа такому лицу.

Следует отметить, что принятый Закон № 1646-ІХ касается не всех кредитных договоров, заключенных переселенцами, а лишь тех, которые были подписаны до 20 февраля 2014 г. (для внутренне перемещенных лиц из АР Крым и Севастополя) и до 14 апреля 2014 г. (для внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

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