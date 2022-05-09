"Без очередей на АЗС": украинцам предлагают бензин в интернете за 90-100 грн/л

В то время, когда в украинских городах критически не хватает горючего, некоторые граждане нашли способ заработать на этом и продают его в интернете. Причем суммы иногда достигают 95-100 грн за 1 литр (А-95).

Если поискать, то можно найти и более экономически выгодные предложения, например, за 70-75 грн. Десятки таких предложений можно найти на платформе объявлений OLX.

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Новые предложения о покупке бензина по таким ценам, как пишут продавцы "без очереди на АЗС", появляются ежедневно. Чаще всего продают оптом, некоторые отправляют/перевозят по всей стране.

Но это не самое интересно, что продают украинцы на OLX в условиях дефицита горючего в стране. Несколько дней назад начали продаваться места в очередях на АЗС. Люди предлагают "почасовой тариф".

До этого украинцы придумали другую новую услугу. Они предлагали отстоять в очереди на заправке. Тарифы в среднем составляли 150-250 грн/час.

Ранее стало известно, что одни из крупнейших сетей АЗС в Украине, ОККО и WOG, ослабили ограничения на продажу бензина и дизеля. Теперь WOG продает клиентам до 20 л в сутки вместо 10 л. А ОККО – от 15 л. В то же время, украинцы в соцсетях жалуются, что эти изменения ввели только на словах, ведь топлива на заправках "как не было, так и нет".

Новые лимиты на ОККО действуют только при наличии карточек лояльности этих сетей. Четкие ограничения – индивидуальные для каждого клиента, говорится в сообщении компании.

OBOZREVATEL сообщал о том, что предельная цена автомобильного топлива, которую устанавливает правительство, выросла на 1,64 грн для бензина и на 1,97 грн для дизеля. Зато вместе с ростом цен может уменьшиться дефицит топлива, ведь заправкам не придется "придерживать" европейские нефтепродукты, чтобы не торговать ими в убыток.