Банковские счета украинцев будут арестовывать по-новому: что ожидает должников

Автоматизированный арест банковских счетов теперь грозит всем должникам, а не только тем, кто не платит алименты. Это будет происходить путем информационного взаимодействия государственных и частных исполнителей с банками.

Об этом идет речь в приказе Минюста от 23.03.2021 № 1061/5, которым обновлен Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках. Теперь процедура выявления счетов должника, установление суммы средств на них, ареста и списания выявленных средств будет происходить фактически мгновенно.

Согласно новому порядку, арест денег на банковских счетах будет проходить по такому алгоритму:

Государственный или частный исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) создает и направляет в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов должника. Информационные системы банков (ИСБ) с помощью прикладного программного интерфейса один раз в час в течение рабочего времени выполняют запрос относительно наличия вышеуказанных требований. При получении требования ИСБ немедленно формирует сообщение о принятии требования к исполнению банком и отправляет его АСИП, а также информирует ответственное лицо банка о необходимости выполнения соответствующих процедур согласно внутренним правилам банка. В случае отказа в предоставлении информации относительно наличия и состояния счетов должника в ИСБ формируется сообщение с обоснованием причины такого отказа, которое отправляется к АСИП. Исполнитель с помощью АСИП создает и направляет в банки, в которых открыты счета должника, постановление об аресте средств. Банки выполняют постановления об аресте средств путем их принудительного списания со счетов должника (по мере поступления) и перечисляют их на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, из которых средства попадают взыскателям.

По данным Минюста, сейчас к системе автоматизированного ареста подключено 7 банков. Еще 44 банка подключены к системе в тестовой среде, и 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек относительно подключения к тестовой среде. Таким образом, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будет присоединено 62 банка из всех 72 действующих банков в Украине (по состоянию на 01.03.2021).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, хакеры атакуют банковские счета украинцев. В результате с некоторых счетов неправомерно списали деньги.