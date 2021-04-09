Банки без предупреждения останавливают операции украинцев на двое суток: названы причины

Украинские банки обязаны останавливать финансовые операции, если считают их подозрительными. Это делают без предварительного уведомления клиента на два рабочих дня со дня приостановления включительно. Подобные ограничения предусмотрены законом о финмониторинге.

Новые правила, по которым работают банки, разъяснила в комментарии OBOZREVATEL исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. "Банк вправе приостановить осуществление финансовой операции, если она является подозрительной, а так же обязан остановить финансовые операции в случае возникновения подозрения, что они содержат признаки совершения уголовного преступления. Остановка операции проводится в соответствии с правилами, приведенными в нормативных документах регулятора и контролируется (подтверждается) на уровне ответственного работника банка и председателя правления банка", – говорит эксперт.

Отмечается, что в таких случаях происходит остановка проведения конкретной операции по счету или карте. Блокировка же осуществляется, если банк установит причастность клиента к террористам, людям, к которым применены санкции, или преступникам, отмывающим деньги.

У финучреждений обычно вызывает опасения, если клиент ведет себя нетипично для своей категории. В Постановлении №65 от 19.05 2020 НБУ приводит рекомендованные признаки такого поведения клиентов, которые банки могут использовать в своих внутренних процедурах. Среди них:

Сумма сделки клиента не соответствует его финансовому состоянию/доходу, информация о котором предоставлена при установлении деловых отношений с банком;

Клиент (представитель клиента) не желает или отказывается предоставлять информацию, необходимую для принятия мер надлежащей проверки (в том числе источников происхождения средств), предоставляет ее в недостаточной степени или предоставляет сомнительную информацию, которую трудно проверить;

Клиент отменяет проведение запланированной финансовой операции после того, как банк спросил у него соответствующие подтверждающие документы или разъяснения;

Клиент демонстрирует незнание информации, касающейся финансовых операций по его собственному счету, не может объяснить их смысл или целесообразность.

При этом, по словам Коробковой, если ваши деньги получены законным путем – переживать не стоит. После проверки доступ к ним снова будет открыт.

Как сообщалось ранее, украинцы все чаще сталкиваются с тем, что банковские учреждения могут внезапно заблокировать средства на их счетах и потребовать документы, подтверждающие источник доходов. Такую обязанность возложили на банки еще несколько лет назад, в рамках закона о финансовом мониторинге, но систему до сих пор отлаживают.

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