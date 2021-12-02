Арахамия сказал, сколько денег украинцы смогут накопить по 'Экономическому паспорту'

Средства, которые детям в Украине по достижению совершеннолетия обещают выплачивать, могут использоваться государством как облигации внутреннего займа. А суммы выплат могут достигать от 10 до 20 тысяч долларов.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он пояснил, как именно будут работать накопления (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, механизм предусматривает, что начислять средства будут тем, кто родился после принятия соответствующего закона.

"Мы привязались к минимальным зарплатам и учли инфляцию. Эти деньги государство может использовать, как облигации внутреннего займа, чтобы была доходность на время накопления", – пояснил Арахамия.

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Он отметил, что по достижению совершеннолетия ребенок сможет получить примерно 10-12 тысяч долларов. Однако в случае благоприятном ситуации в стране сумма может быть в два раза больше 15-20 тысяч долларов.

Политик добавил, что потратить деньги можно будет и на образование, и на приобретение собственного жилья, и перевести на собственный пенсионный счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский 1 декабря анонсировал внесение законопроекта об "Экономическом паспорте украинца". Он предусматривает накопление средств для детей за счет использования недр.

Подробнее о том, как такие же инициативы работают в других странах, – читайте в нашем материале.