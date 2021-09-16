AliExpress подставил "Новую почту"? Украинцы пожаловались на несуществующую услугу

Китайский торговый гигант AliExpress предложил украинцам услугу бесплатного возврата товаров через "Новую почту". Но в самой "Новой почте" отказываются оформлять возвраты и уверяют: такой услуги просто не существует. На самом деле единственный способ вернуть товар китайскому продавцу – отправить посылку за свой счет.

При оформлении возврата на сайте AliExpress указано: покупатель из Украины может отправить товар с помощью "Новой почты". Но если дойти до пункта "Ведите транспортный ярлык и отправьте посылку", выяснится, что почтовый оператор не принимает такие заказы. Об этом рассказал в Facebook клиент "Новой почты" Игорь Саенко.

"Сотрудник в отделении НП недалеко от дома сказал: "Мы возвраты на AliExpress не принимаем. Вы уже не первый, кто обращается. Но у нас такой услуги нет". Я позвонил по номеру телефона, указанному в справке AliExpress - это контакт-центр "Новой почты"... Они ("Новая почта") получили уже не один десяток запросов на возврат товара на AliExpress, но ничем помочь не могут", – рассказал Саенко и показал скриншот с AliExpress.

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Сотрудники "Новой почты" подтвердили, что компания не сотрудничает с AliExpress в сфере возврата товаров. В "Новой почте" советуют отправлять товар китайским продавцам за свой счет. А на вопрос, зачем AliExpress предложил несуществующую услугу от имени "Новой почты", в компании не ответили.

"Возврат, действительно, не предусмотрен. Но, если вы хотите вернуть товар, который заказывали в интернет-магазине, есть возможность отправить его как обычную посылку от физического лица", – рекомендовали в "Новой почте".

Для оформления такого возврата покупателю нужно договориться с продавцом. После этого можно активировать процедуру возврата и внести в систему AliExpress номер международной накладной.

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