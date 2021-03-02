Евросоюз выделит деньги на новую программу развития Донбасса

Во вторник, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель провели встречу с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе.

Они осмотрели передвижной Центр предоставления административных услуг для жителей прифронтовых населенных пунктов, сообщили в пресс-службе Офиса президента. В Агентстве ООН по делам беженцев рассказали о важности создания условий для социальной адаптации внутренне перемещенных лиц.

Политики обсудили прогресс в разминировании территорий и работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Зеленский поблагодарил Европейский Союз (ЕС) за помощь в финансировании этих проектов.

Шарль Мишель в свою очередь сообщил, что в этом году ЕС запустит новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг жителям региона. Жизнь людей по обе стороны линии разграничения должно облегчить в частности финансирование пунктов въезда-выезда.

Президент Евросовета добавил, что важным шагом для улучшения ситуации должно стать полное прекращение огня и открытие большего количества КПВВ, и ЕС готов поддержать эти усилия.

Зеленский отметил, что украинская сторона делает все возможное, чтобы все граждане на временно оккупированных территориях имели доступ к надежным и безопасным каналам связи с Украиной.

"Украина делает все возможное, чтобы наши граждане, находящиеся на временно оккупированных территориях, чувствовали максимальную поддержку государства", – сказал гарант.

Напомним, Мишель заявил, что в Европе считают Россию участником вооруженного конфликта на Донбассе и не планируют отменять санкции за невыполнение РФ Минских договоренностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Европейского совета Шарль Мишель начал свой официальный визит в Украину. Он проведет в нашей стране два дня – 2-3 марта.