'Это наш ответ': премьер Норвегии подтвердил помощь Украине на 7,5 млрд евро в течение 5 лет

Норвегия в течение следующих пяти лет предоставит Украине поддержку в связи с российской войной. Сумма помощи – 7,5 миллиарда евро. В пакет входит военная, экономическая и гуманитарная поддержка.

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Об этом в ходе Мюнхенской конференции безопасности заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает "Укринформ". Он подчеркнул, что страна поддерживала Украину с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

"Мы только что объявили пятилетнюю программу помощи для Украины. Мы намерены поддержать ее на сумму 7,5 миллиардов евро на следующие пять лет. В военном измерении, путем экономической и гуманитарной помощи", – сказал глава правительства.

Он заявил, что для полномасштабной агрессивной войной, есть только один ответ.

"Это очень мощное военное послание: мы будем защищать себя, мы будем поддерживать Украину в ее самозащите. Украинцы имеют право защищать себя, а мы имеем право защищать их. Норвегия постоянно, с начала российского вторжения, поддерживает борьбу украинцев", – отметил Стере.

Также чиновник акцентировал на НАТО как основе европейской системы безопасности, а вступление в Альянс Финляндии и Швеции назвал приятными изменениями, которые влияют на безопасность во всем регионе Северо-Восточной Европы.

Стере добавил, что Норвегия извлекла из российской агрессии против Украины важный урок. Его суть заключается в необходимости заботиться об устойчивости собственного государства. Причем, не только в обороне.

"Сегодня в Украине мы видим, что устойчивость – это больше, чем просто оружие. Это – о ментальности народа, это о ценностях. Когда я посещал украинские войска и встречался с гражданскими украинцами, я видел победу – это то, что объединяет их всех вместе против путинского вторжения", – отметил премьер.

Устойчивость общества, по его словам, это способность защищаться от ракетных атак, и иметь достаточно запасов и ресурсов, чтобы выдержать давление, которое сейчас испытывает Украина.

"Мы также имеем общую границу с Россией, хотя у нас иная ситуация, чем в странах Балтии. Пока мы не видим особых военных угроз для нашей страны, хотя рядом – российские ядерные арсеналы на Севере. Там было много сухопутных войск, но их вывели в Украину. Многие из этих сил не вернутся, потому что они уже уничтожены в Украине. Но мы все еще находимся под давлением от этих гибридных и скрытых операций", – резюмировал Стере.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодные выплаты норвежской помощи составят около15 млрд норвежских крон, или 1,4 млрд долларов. Транш за 2023 год будет разделен на две равные части.

Норвегия собирается отправить Украине танки Leopard 2 "как можно скорее". Бронированные боевые машины немецкого производства могут быть доставлены в нашу страну уже в конце марта.

Также Норвегия передала Украине новый пакет военной помощи для борьбы с полномасштабным вторжением России. Так, украинские военные получат еще 10 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

OBOZREVATEL писал, что Норвегия поможет Украине восстановить объекты критической инфраструктуры, которые были повреждены из-за массированных ракетных ударов России. Страна выделяет на это 1 млрд крон (около $100 млн).

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