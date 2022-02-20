1. Шаг первый. В 12:00 в этот понедельник ВСЕ авиакомпании мира должны были прекратить летать в Борисполь.

В 20:00 в воскресенье собирается экстренный Кабмин. В 22:00 – бюджетный комитет ВР.

Антикризисное решение проблемы презентует молодая первая вице–премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

Оно просто и элегантно звучит даже для тех, кто не разбирается в рынке авиаперевозок!

Лондонские перестраховочные компании отказались страховать риски полетов в Украину? Они не верят в Украину? Правительство Украины верит в Украину! Оно создает Государственный перестраховочный фонд – и покрывает риски всех международных перевозчиков. Лондонский "Ллойд" не верит? Это его право! Мы сами в себя верим!

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Кстати, полумиллиардный (в долларах) фонд – это не затраты. Это – "депозит"!

Который, если бы идея сработала до конца – принес бы еще сотни миллионов долларов прибыли от страховых вложений!

Но Сити оф Лондон опомнился довольно быстро – уже в среду в Борисполь возобновили полеты 94 мировые авиакомпании:)

2. Шаг второй. "Люфтганза" (видно, обслушавшись "Раши Тудей" и на неделю отстав от тренда – вдруг объявила, что она перестанет к нам летать!

И Герой Номер Два у нас – Александр Кубраков, министр инфраструктуры!

Он молниеносно заявляет, что в рамках соглашения "открытое небо" и "слот на слот" – МАУ готово заместить все рейсы Люфтганзы! В Германию, Голландию и Швейцарию!

Мы 10 лет сражались за эти слоты, у нас ничего не получалось, нам не давали даже паритетное количество вылетов, а вот теперь, когда вы сами оставили рынок – мы готовы его "занять"! Пускай нам будет хуже, если вы правы, а мы не правы!!

И в первом, и во втором случае – молниеносная компетентная реакция – сутки в сутки! Что почти не мыслимо даже для западных чиновников, не говоря уже о наших....

Да уж...

Не привыкли мы хвалить, конечно же, ни президента, ни министров, но видно сегодня день такой, что конечно же стоит... Просто вот есть за что...

PS: данный пост, конечно же, не является политической агитацией/контрагитацией ни за одну из партий. Когда придет время выборов, голосуйте как знаете. Не мое дело вас агитировать.

Я просто написал этот пост, чтобы не забыть собственные мысли и чувства! И отдельные государственные решения, к которым и мы приложились (хотя это закрытая информация), для того, чтобы воздушные ворота страны, не смотря на лицо Агрессии у наших ворот – оставались открытыми!

Ну и, нам приятно, осознавать, что наш совершенно маленький вклад в этом есть:)

Эти двое – Кубраков и Свириденко, – реально молодцы. Нужно отдать им сегодня должное...