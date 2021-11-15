Если тарифы на распределение газа возрастут, президент потеряет поддержку, – Леонов

Рост тарифа на распределение газа увеличит его цену для потребителей. Это негативно скажется на рейтинге президента, который будет падать и дальше. Об этом заявил политолог Александр Леонов, комментируя инициативу облгазов в несколько раз повысить тариф на распределение газа.

"Любое повышение цен и тарифов сказывается. И дальше рейтинг будет падать, потому что большинство граждан говорит, что у них ухудшилось финансовое состояние. Уже 56% людей говорит, что не хочет, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй срок. Вот все эти вещи они показывают касательно, что будет накапливаться негатив. И рейтинг будет дальше падать", - объяснил Леонов в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, рост тарифа на раздел газа увеличит цену на газ как для населения, так и для бизнеса. А это в свою очередь приведет к росту цен на продукцию и услуги, ведь тарифы на газ будут заложены в их себестоимость.

"Сейчас действительно проблемы с ценами, а рост цены на газ ударит и по населению. Давайте также вспомним, что для промышленности никто не сбавлял тарифы, они будут покупать газ по тарифам рыночным. А это значит, что подорожает все, и хлеб, где большая часть цены – это цена на газ", – сказал Леонов.

Ранее политолог Светлана Кушнир заявила, что повышение тарифа на распределение газа, которое планирует Фирташ, спровоцирует кризис неплатежей населения за коммунальные услуги. По ее мнению, в ситуацию должно вмешаться правительство и Антимонопольный комитет.

Напомним, недавно ряд облгазов, принадлежащих олигарху Дмитрию Фирташу, представил проекты расчетов тарифов на распределение природного газа в 2022 году, которыми предусматривается их повышение от 61% до 443%, объясняя это резким ростом рыночной цены природного газа.