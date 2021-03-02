Если мы хотим развития морских портов, дивиденды в бюджет не должны превышать 30%, - эксперт

Для обеспечения развития морских портов необходимо снизить уровень выплачиваемых предприятиями отрасли дивидендов в госбюджет до 30%. Об этом заявил руководитель ГП "АМПУ" Александр Голодницкий, сообщает Центр транспортных стратегий.

"Сегодня мы платим дивиденды на уровне 80%. Это - нереально. Взимая такую долю собственных источников развития, государство фактически ставит "на стоп" развитие всей портовой инфраструктуры. Подчеркну, речь идет о развитии не только и не столько собственно госпредприятия, сколько портовой отрасли в целом", - сказал Голодницкий.

По его мнению, необходимо снизить норматив уплаты предприятием в госбюджет части чистой прибыли (дивидендов) до 30%. Это даст возможность предприятиям направлять на развитие портовой отрасли остальные средства.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации заявляли, что снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20% позволит АМПУ инвестировать в модернизацию портовой инфраструктуры Украины около 1,5 млрд грн в год.

В свою очередь руководитель Администрации морских портов Украины Райвис Вецкаганс отмечал: снижение портовых сборов будет зависеть от того, уменьшат ли обязательные отчисления от прибыли АМПУ в бюджет в виде дивидендов. По его словам, согласование Минфином снижения отчислений в бюджет с 75% до 50% даст возможность снизить портовые сборы на 15%.