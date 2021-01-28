В 'ЕС' заявили, что 'слуги' украли предложение партии по возврату льготного тарифа на газ

Власть в Украине, испугавшись возмущение граждан, решила позаимствовать предложение "Европейской солидарности", вернуть льготный тариф на электроэнергию и увеличить субсидии.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции Артур Герасимов. Он также напомнил о том, кто и когда подписал кабальные газовые контакты, из-за которых Кремль давил на Украину, передает пресс-служба "ЕС".

"Когда власть Зеленского необоснованно повысила цены на газ и забрала у самых бедных льготный тариф на электроэнергию – "Европейская солидарность" разработала четкий план помощи населению. А вчера появилось это постановление, которое фактически повторяет стратегию "Европейской солидарности" по преодолению тарифного кризиса. В постановлении предлагается увеличить субсидии и вернуть льготный тариф на электроэнергию", – констатировал Герасимов.

"Не знаете, где брать деньги? Принимайте законопроект "Европейской солидарности" 4585 и направляйте дополнительные 7 миллиардов гривен по содержанию силовиков, кортежей и государственных дач Зеленского на субсидии", – призвал Герасимов.

Он также отметил, что очень важно запретить покупку российского электричества и газа.

"Сегодня нас снова хотят посадить на российскую газовую иглу и на российские газовые схемы. "Европейская солидарность" не даст этого сделать", – резюмировал сопредседатель фракции.