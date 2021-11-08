Эпоха бедности окончилась. Началась эпоха нищеты
Те, кто верил в конец "эпохи бедности", к сожалению, перемещаются в "эпоху нищенства".
Опрос компании Gradus, который был проведен в городах с более 50 тыс. населения, зафиксировал следующее (цитирую по пресс-релизу):
90% опрошенных отмечают рост цен за последние несколько месяцев.
39% вынуждены покупать более дешевые товары.
24% вынуждены снизить норму потребления или вообще отказаться от тех или иных товаров.
Подавляющее большинство (80%) респондентов тратит больше денег на еду.
На втором месте – расходы на здоровье (лекарства, анализы, медосмотры).
На третьем месте по расходам (27%) – покупка одежды, однако 43% отметили, что вынуждены на одежде экономить.
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