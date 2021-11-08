Те, кто верил в конец "эпохи бедности", к сожалению, перемещаются в "эпоху нищенства".

Опрос компании Gradus, который был проведен в городах с более 50 тыс. населения, зафиксировал следующее (цитирую по пресс-релизу):

90% опрошенных отмечают рост цен за последние несколько месяцев.

39% вынуждены покупать более дешевые товары.

24% вынуждены снизить норму потребления или вообще отказаться от тех или иных товаров.

Подавляющее большинство (80%) респондентов тратит больше денег на еду.

На втором месте – расходы на здоровье (лекарства, анализы, медосмотры).

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На третьем месте по расходам (27%) – покупка одежды, однако 43% отметили, что вынуждены на одежде экономить.

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