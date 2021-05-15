Энергосистема Украины столкнулась со сложным кризисом из-за долгов и российского импорта, – эксперт

Украинская энергетика столкнулась с серьезным кризисом в связи с накопленными миллиардными долгами в отрасли.

Об этом заявил Эдвард Чоу, ведущий эксперт по вопросам развития энергетики, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS), во время вебинара "Изучение долгосрочной энергетической безопасности Украины на пути к декарбонизации".

"Рынок электроэнергии Украины очень близок к коллапсу из-за миллиардных "круговых" долгов", – выразил обеспокоенность эксперт, который, по его же признанию, изучает энергетический рынок Украины на протяжении последних 20 лет.

По его словам, Украина имеет все необходимые ресурсы, чтобы стать энергетически самодостаточной, в том числе огромный потенциал развития возобновляемой энергии.

"В Украине до сих пор нет четкого политического видения развития рынка и последовательной стратегии в достижении поставленных целей… В этой связи хочу напомнить и о возобновлении импорта электроэнергии из России и Беларуси", – отметил Эдвард Чоу.

По словам эксперта, слишком медленный переход к рыночной экономике, который международное сообщество наблюдает последние 30 лет, привел к тому, что Украина столкнулась с рядом серьезных проблем в энергетике. В частности, Эдвард Чоу отметил следующие преграды на пути развития нашей энергосистемы: "расточительность" в энергетике; недоинвестированность; отсутствие прозрачных рыночных правил в энергосекторе.

Он добавил, что сегодня украинская энергетика столкнулась с серьезным кризисом в связи с накопленными миллиардными долгами в отрасли.

"Рынок электроэнергии Украины очень близок к коллапсу из-за миллиардных "круговых" долгов", – выразил обеспокоенность эксперт.

Эдвард Чоу уверен, что при все своем богатом энергетическом потенциале Украина способна выйти из кризиса, но для этого нужны решительные реформы и политическая воля со стороны лидеров государства.

"Большинство вызовов энергетической безопасности Украины внутренние, а не внешние. Украина 30 лет делала, мягко говоря, осторожные, зигзагообразные шаги на пути к реформам. Но время робких шагов прошло, пора проявить политическую волю и уверенно провести все необходимые реформы", – уверен эксперт.

Только Европейский вектор развития, по мнению г-на Чоу, является выгодным для будущего нашей экономики.

"Евромайдан показал, что украинцы хотят быть частью Европы. Обычные граждане могут и не понимать всех деталей и нюансов того, как этого достичь, но это не их проблемы, это задача политических лидеров. Но энергобезопасность обязательно придет в Украину, когда ее энергетический рынок модернизируют и интегрируют в Европу. Это стандарт, к которому надо стремиться".