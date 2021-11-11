Электросети Киевской области готовы к отопительному сезону, – Шайда

ДТЭК Киевские региональные электросети подготовил сеть для работы во время повышенного спроса на электроэнергию – осенне-зимнего периода. Инвестиции по подготовке сети Киевской области к отопительному сезону с начала года составили около 36 млн грн.

В ДТЭК Киевские региональные электросети сообщают, что отремонтировали около 3500 км линий электропередач 0,4-110 кВ, 27 подстанций 35-110 кВ и 1190 трансформаторных подстанций низшего напряжения. В компании говорят, что это позволит снизить аварийность и обеспечить стабильность электроснабжения клиентов зимой.

"ДТЭК стремится стать эталоном клиентоориентированности. Мы планово обслуживаем 50 000 километров линий электропередач и 11 800 подстанций в Киевской области для того, чтобы у клиентов компании всегда было светло", - отметил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

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Также компания отчитывается о расчистке 3200 км зеленых насаждений вокруг линий электропередач для того, чтобы во время непогоды падающие деревья не повредили линии и энергетическое оборудование.

Кроме того, установка 160 реклоузеров. Эти устройства могут самостоятельно восстанавливать электроснабжение клиентам компании в случае незначительных аварийных ситуаций, переключать поврежденные участки, а также сообщать диспетчерам координаты аварии.

Напомним, что ДТЭК Киевские электросети, ДТЭК Одесские электросети, ДТЭК Днепровские электросети и ДТЭК Донецкие электросети также отчитались о полной готовности к осенне-зимнему периоду.

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