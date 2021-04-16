Экспортная пошлина на металлолом помогла преодолеть его дефицит и сохранить стабильную работу металлургии, – нардеп

Введение экспортной пошлины на металлолом позволило преодолеть дефицит сырья для металлургов и обеспечить стабильность работы предприятий отрасли.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский в интервью Бизнес Цензор.

"Главным положительным эффектом от внедрения этой пошлины в 58 евро/т стало постепенное уменьшение дефицита лома для украинских метпредприятий. И наконец – его преодоление.

"Если в 2016 году дефицит был около 20%, то постепенно он уменьшался. В 2020 году дефицит был ноль, или близок к нулю", - рассказал Кисилевский.

По его словам, благодаря введению в 2016 году и поэтапному повышению пошлин на лом, Украине удалось избавиться от дефицита этого необходимого для металлургических предприятий сырья. И сегодня внутренние потребности металлургической отрасли в металлоломе полностью удовлетворяются.

"В прошлом году было заготовлено около 2,9 млн тонн лома. Экспорт был незначительный – около 30 тыс. тонн. Фактически, металлургия использовала все, что заготовили заготовители", – пояснил Кисилевский.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома обеспечит отечественных металлургов сырьем, а бюджет получит миллионы гривен налогов.

В то же время народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер подчеркнула, что продолжение действия пошлины на экспорт металлолома является стратегической задачей государства, и Верховная Рада должна как можно быстрее принять соответствующий закон.

Напомним, 1 марта в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке" (№5175), которым предлагается продлить действие экспортной пошлины на металлолом на 5 лет.