Экспортеры металлолома используют 'серые' схемы и выводят прибыли за границу, – Мовчан

Экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой, а тем временем дефицит лома замедляет развитие экономики и грозит закрытием нашим предприятиям. Поэтому власти должны безотлагательно принять меры, чтобы остановить эту практику.

Об этом написал народный депутат Алексей Мовчан на своей странице в Facebook.

"Я сделал ряд обращений в ДМС и ДПС и оказалось, что доходы от экспорта лома просто выводят за границу через манипуляции с таможенной ценой. Только за рекордный июль этого года – на оффшорных счетах оставили не менее $8 млн", – написал он.

Нардеп подчеркнул, что занижение таможенной стоимости товаров – старая и одна из самых распространенных махинаций "серых" экспортеров.

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"В 2021 году установлено 14 фактов нарушений законодательства на общую сумму $9,6 млн. По данным из таможенных баз, цены, задекларированные экспортерами лома, в большинстве случаев составляют $300 – 350 за тонну, очень редко достигая $400 долл., тогда как котировки на мировых рынках составляли $470 – 500 долл. за тонну и выше", – отметил Мовчан.

Он напомнил, что еще весной Рада приняла проект закона №5175, призванный не допустить дефицита лома черных металлов в Украине, ведь от этого зависит работа металлургической промышленности и конкурентоспособность всей украинской экономики. И подчеркнул: без сильной металлургии трудно рассчитывать на рост в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях, использующих металл.

"Сейчас имеем следующую ситуацию. Цены на металлургическое сырье на международных рынках бьют рекорды. В то же время экспорт из Украины при пошлинах, которые мы продолжили, не просто не уменьшился, но и увеличился. В результате под риском остановки находится ряд металлургических и сталелитейных предприятий, которые не могут существовать без лома. На выходе мы имеем замедление роста экономики, угрозу закрытия предприятий и рабочих мест", – резюмировал нардеп.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что из-за дефицита лома в Украине уже начали закрываться металлургические мощности. И если не ввести запрет на экспорт металлолома, Украину ожидает масштабный кризис в металлургии, что негативно скажется на бюджете, который недополучит $1,5 млрд.

В свою очередь руководитель Центра развития рыночной экономики CMD-Ukraine Игорь Гужва посчитал, что к концу года экспорт лома из страны может достичь катастрофических 1,5 млн тонн. От этого государство получит около 2,5-3 млрд грн налогов в виде экспортной пошлины за лом. А те же 1,5 млн тонн, переработанные в металл, принесут Украине 85 млрд грн налогов.