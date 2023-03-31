Экспорт электроэнергии решит часть проблем на энергорынке – 'Укрэнерго'

Профицит электроэнергии и несовершенные механизмы регулирования энергорынка создают проблемы для функционирования энергосистемы.

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Об этом сообщил директор по коммерческому учету "Укрэнерго" Александр Карпенко.

Он отметил, что в настоящее время в энергосистеме существует проблема профицита электроэнергии, из-за чего "Укрэнерго" должно ограничивать производство на солнечных и ветровых электростанциях.

"В прошлом году фактически каждая десятая гривна, которую оплатил ОСП (оператор системы передачи "Укрэнерго" – ред.) – это была оплата ограничений. То есть фактически оплата невыработанной электроэнергии. Эти оплаты ложатся потом на плечи всех потребителей", - сказал Карпенко.

Также он добавил, что из-за несовершенных механизмов регулирования цен на рынке электроэнергии, в частности из-за ценовых ограничений, нет возможности увидеть реальный спрос и предложение на энергорынке.

"Перед тем, как говорить о добавлении нового поколения в сеть, нужно говорить о первоочередном решении указанных выше проблем. Какими путями их можно решить? Первый и быстрый механизм решения – это открытие экспорта. Надо отпускать эти объемы, чтобы они не сгорали в виде оплат за воздух", - подчеркнул Карпенко.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что для стабилизации финансового состояния энергетических компаний и подготовки к следующему отопительному сезону Украина должна начать экспорт электроэнергии.