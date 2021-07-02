Эксперты рассказали, как удалось сгладить пиковое потребление электроэнергии

Пиковое потребление электроэнергии, наблюдавшееся из-за роста использования украинцами кондиционеров в конце июня, удалось сгладить за счет тепловой генерации. Эта тенденция продолжится и в июле-августе, но из-за долгов на балансирующем рынке, которые составляют более 13 млрд, тепловой генерации может не хватить "запаса прочности" чтобы пройти эти пиковые нагрузки и подготовиться к зиме.

Об этом сообщили в ГС "Первая энергетическая ассоциация Украины". Эксперты ссылаются на анализ недельного отчета НЭК "Укрэнерго" Украины, в котором отмечается, что по сравнению с предыдущим годом потребление в будни выросло на +7,3%, в выходные – на +2,2%. Всего по итогам 28 дней июня потребление составило чуть более 10 млрд кВт / ч.

В документе отмечается, что среднесуточное производство ГЭС уменьшилось почти на 16%, а доля гидрогенерации в покрытии нагрузки за неделю уменьшилась с 11% до 9%. Совсем другая картина с ТЭС. За неделю среднесуточное производство там увеличилось почти на +40% и составило 98,5 млн кВт / ч. Объясняется это ростом потребления, отключением энергоблока №4 РАЭС и ростом объемов экспорта в страны ЕС за счет Бурштынской ТЭС. В целом доля ТЭС в покрытии нагрузки за неделю увеличилась с 19% до 26%.

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Комментируя эти данные эксперты отметили, что пиковое потребление электроэнергии удалось сгладить за счет тепловой генерации и, что такая тенденция, скорее всего, будет преобладать – впереди еще жаркие июль и август.

"Если, конечно, генерации хватит запаса прочности, ведь долги на балансирующем рынке только за неполный июнь составили более 60 млн грн, а в целом уже превысили 13 млрд грн. Это средства, которые обычно шли на закупку топлива, ремонт оборудования, а в целом, для подготовки и "спокойного" прохождения не только жарких пиков, но и осенне-зимнего максимума и которых сейчас тепловая генерация не имеет", – уточнили там.

Как известно, недодавна в ассоциации сообщали, что промедление с решением долгов на балансирующем рынке грозит сбалансированности украинской энергосистемы, а также полноте и качестве запланированных производителями электроэнергии ремонтов оборудования.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что из-за роста использования кондиционеров, ТЭС и ГЭС работают в условиях возможных сбоев.