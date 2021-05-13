Эксперты предложили шаги для повышения гарантированной суммы по вкладам

Запланированное на 2021 год повышение суммы гарантий по банковским вкладам будет зависеть от реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов.

Об этом сообщает УНИАН. Речь идет о задолженности ФГВ перед госбюджетом в более 111 млрд гривен, которые должны быть погашены до 2031 г., – 47 млрд основного долга и более 60 млрд грн процентов. Напомним, задолженность возникла в годы банковского кризиса 2014-2017 годов, когда из рынка было выведено более половины банков, и Фонд гарантирования для выплат вкладчикам привлек 80 млрд грн кредитов от НБУ и Минфина под рыночные проценты.

На сегодня одним из источников погашения этих кредитов является продажа активов неплатежеспособных банков, переданных в управление Фонда. Однако, по данным ФГВ, практически все качественные активы были выведены связанными лицами банков еще до банкротства, и для их возвращения были инициированы многочисленные иски, которые сейчас находятся на разных стадиях судебного разбирательства. По мнению экспертов, процесс возврата этих активов может ускориться благодаря работе Межведомственной рабочей группы по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков, которая была создана в начале этого года. Напомним, в нее вошли, в частности, руководители МВД, НАБУ, Генеральный прокурор, министр финансов, министр юстиции, министр развития экономики, председателя ФГВФЛ и НБУ, а возглавил рабочую группу Премьер-министр.

"Сила межведомственной рабочей группы как раз в том, что она будет иметь доступ к документам как судебным, так и внутренне министерским. Именно это позволит всесторонне изучить схемы вывода активов, наказать за их использование виновных и создать нормативные предохранители, чтобы преступные схемы не могли работать в дальнейшем", – заявил инвестиционный брокер Денис Дроздов.

В то же время, специалисты отмечают недопустимость остановки развития банковской системы, в частности, необходимость повышения гарантированной суммы вкладов, что в настоящее время составляет 200 тыс. грн, и распространение гарантий на новых участников рынка. Решить эти вопросы невозможно без решения проблемы долгов Фонда гарантирования, что также является одним из требований в рамках сотрудничества Украины с МВФ.

В сентябре прошлого года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов ФГВФЛ, что должно лечь в основу изменений в законодательство.

"Реструктуризация предполагает, что погашение тела займа будет привязано к регулярным взносам банков-участников, а проценты по долгу – к поступлениям от возврата средств, выведенных связанными лицами неплатежеспособных банков. От реализации этой модели выигрывают все: долг Фонда перед госбюджетом не списывается, а банковская система получает импульс для развития. Поскольку реструктуризация позволит повысить гарантированную сумму, а это, в свою очередь, будет способствовать росту доверия к банкам и притоку средств вкладчиков", – заявила финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко.