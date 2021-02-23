Эксперт обвинил министра Петрашко в освоении коррупционных потоков

Существование Минэкономики только на бумаге и продолжение действия коррупционных схем провоцирует углубление экономического кризиса в стране. Об этом рассказали экономические эксперты в комментарии УНН.

По словам экономического эксперта Виктора Медведя, руководство Минэкономики не занимается экономикой, не имеет стратегии развития и плана действий, оно только осваивает коррупционные схемы.

"Минэкономики не работает по одному из направлений. Его функция - это моделирование всех других министерств и изучения эффективности. Это не происходит, поэтому оценка министру Петрашку "никакая". Они только осваивают коррупционные потоки, связанные с получением разрешений, но экономикой там никто не занимается ", - сказал Медведь.

По его оценке, Министерство экономики существует только на бумаге, никаких его действий эксперт не видит.

"Фактически, у нас нет Министерства экономики и министра - все существует только на бумаге", - считает Медведь.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также констатировал отсутствие у министра экономики Игоря Петрашко перечня четких шагов для улучшения экономической ситуации в стране, что, по его мнению, приведет к углублению кризиса.

"Никаких экономических шагов нет ... От него (министра Петрашко, - ред.) Не было ни одной содержательной программы или обсуждения. Для меня наш министр экономики что есть, что его нет - ни холодно ни жарко. Абсолютно это не меняет ситуацию и проблемы, которые есть ", - сказал Кушнирук.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Тарута сообщал, что депутаты парламентского экономического комитета хотят заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты много претензий к работе Петрашко.

В то же время экономические эксперты раскритиковали работу министра экономики Игоря Петрашко, назвав его слабым и неэффективным. В частности, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, министр провалил работу в сфере имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС - по этому направлению было выполнено лишь 43% плана.