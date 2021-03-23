Эксперт назвал рост тарифов в Украине ожидаемым и пояснил, почему это произошло

Ситуация с ростом тарифов в Украине является ожидаемой, поскольку украинское общество якобы не имеет сложившейся рыночной экономики и осознанного права собственности.

Такое мнение в эфире на Youtube-канале "А шо так можно було?" выразил аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов. В частности, так он ответил на вопрос является ли нормальной цена тарифов относительно зарплат и пенсий.

"Я не знаю, нормальная в смысле ожидаемая или такая, какая говорила бы что-то позитивное о состоянии дел в стране, ну, ситуация ожидаемая. Здесь даже, знаете, если бы у нас был баланс между доходами и стоимостью коммуналки в пользу доходов, так как часто у нас это случается наоборот, ну есть много историй, да, о том, что у людей там, не знаю, пенсия меньше, чем там счета за тепло, есть такие истории", – отметил он.

По его убеждению, Украине за 30 лет до сих пор не удалось решить этот вопрос, поскольку наше общество не имеет сложившейся рыночной экономики, осознанного права собственности и тому подобное.

"Мы трансформируемся с советского общества к обществу, которое живет в условиях рыночной экономики и частной собственности. У нас ведь не только коммуналка дорого стоит, по мнению многих людей, у нас и все продукты дорого стоят, и так далее, и так далее. Даже если бы наши люди получали больше денег, все равно они бы говорили, что все вокруг дорого, потому что мы вот на этом этапе, когда люди еще не осознали, что экономика нормально работает тогда, когда поставщики услуг предоставляют нормальные услуги, а потребители услуг за это предоставляют нормальную плату. Только так это может работать. Но мы пока далеки от понимания этого и потому, да, мы такие цифры", – отметил Шаповалов.

По его словам, нормативно-правовую базу, регулирующую вопросы тарифов нельзя изменить мгновенно, она принимается на определенный срок.

"Если 5 лет назад было взято какой-то, не знаю, там кредит МВФ, условно говоря, то новая власть не может отказаться от того, чтобы отдавать проценты по этому кредиту. То есть это влеклый процесс", – подчеркнул он.

Отметим: Youtube-канал канал #А шо так можно було? работает в Украине с прошлого года, его задачей авторы называют высмеивание неадекватных или не логичных действий, которые совершают украинские власти или личности. "А шо так можно було?", спрашивают в своем блоге, его авторы.