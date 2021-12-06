Экономия не нужна: УЗ против перехода на бережливую европейскую систему контроля технического состояния вагонов

Руководство "Укрзализныци" отклонило предложение ВАР по переходу на европейскую систему контроля технического состояния грузовых вагонов. Об этом во время встречи с представителями аграрных ассоциаций заявили операционный директор "Укрзализныци" Вячеслав Еремин и заместитель директора Департамента коммерческой работы Валерий Ткачев, сообщают на сайте "ВАР ".

"Давайте работать в рамках той технической политики, которая была в советском союзе. Это не какая-нибудь российская разработка, это система 1520, в ней есть своя техническая политика. Поэтому правильно в Министерстве инфраструктуры поднимают вопросы – давайте возвращаться к тем первоисточникам, к тем нормам, которые действовали всегда", - ответил на предложение ВАР Валерий Ткачев.

В свою очередь Вячеслав Еремин подчеркнул, что действующая в Европе система обеспечения безопасности очень сильно отличается от украинской. Поэтому вместо перехода на нее УЗ поддерживает предложение Министерства инфраструктуры Украины о внедрении инициативы списания вагонов по возрасту: их время эксплуатации будет ограничиваться сроком, установленным изготовителем.

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"В Европе производитель никогда не ставит срок службы транспортного средства. У них действительно существует целая система диагностики и только она определяет дальнейший срок службы. В этом очень большая принципиальная разница. И это касается всех транспортных средств в Европе. Мы сейчас работаем по другой системе. У нас производитель сам несет ответственность за это и он сам определяет срок службы. Поэтому сравнивать это нецелесообразно, мы на данном этапе не готовы к такому переходу", — пояснил он.

Заместитель председателя ВАР Михаил Соколов заявил, что аграрии не согласны с такой позицией и настаивают на необходимости перехода на европейскую систему как с точки зрения реформы "Укрзализныци" в целом, так и в вопросе контроля над техническим состоянием вагонов и обеспечения безопасности движения, даже если это требует дополнительных усилий и смены походов:

"Европейская система более экономна, рациональна и энергоэффективна. В ней контролируется именно техническое состояние вагонов, а не их возраст. А упомянутый советский подход ведет к бесхозяйному использованию ресурсов. Поскольку с одной стороны к работе могут быть допущены вагоны, исчерпавшие свой ресурс раньше установленного срока из-за особо напряженных условий использования, а с другой, могут быть списаны вполне подходящие вагоны, которые в течение всего периода использовались не столь интенсивно или прошли капитальный ремонт. В Европе же такие вагоны, которые безопасны, используются и в дальнейшем, а не списываются на металлолом, как это было в советском союзе и предлагают делать сейчас", - сказал Михаил Сколов.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины выступило с инициативой не продлевать срок эксплуатации некоторых типов грузовых вагонов, что приведет к списанию около 46 тыс. вагонов. Для обновления вагонного парка грузоотправители вынуждены будут в течение 10 лет потратить 107 млрд грн. Против этой инициативы уже выступил ряд профильных организаций. Более 200 предприятий разных отраслей экономики подписали "Антимеморандум" против списания грузовых вагонов по возрасту, а не их техническому состоянию.