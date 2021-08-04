Экономику Украины будут спасать инвестициями: какие металлургические компании уже вкладывают в экологические проекты

Для финансирования проектов по декарбонизации экономики, Украине понадобится 102 миллиарда евро капитальных инвестиций в течение 10 лет. Украинские металлургические компании не остались в стороне и уже начали инвестиционные программы, направленные на сокращение выбросов СО2.

Об этом говорится в материале "Бизнес Цензор". Цифру в 102 млрд евро назвал премьер-министр Денис Шмыгаль. Именно такие средства понадобятся, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов до 35% от уровня 1990 года

Так, наибольший объем инвестиций в экологические проекты заявила горно-металлургическая группа Метинвест бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского. В прошлом году инвестиции группы в обновление выросли на 30% – до $ 500 млн.

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На долю предприятий группы Метинвест приходится 16% выбросов в Украине, однако инвестиции группы на экологические проекты составляют 40% от общего объема в Украине.

"В отличие от печального тренда в стране, а именно – деиндустриализации, Метинвест выбрал другой путь, инвестиционный, он в долгосрочной перспективе должен нам позволить сохранить стратегически важную индустрию и быть экологически чистыми", – заявил на международном форуме в Киеве "Декарбонизация стальной индустрии: вызовы для Украины "гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

По его словам, компания постоянно изучает различные технологические решения для сокращения выбросов сегодня и в дальнейшем. В частности, Метинвест должен перейти на европейскую систему мониторинга и отчетности парниковых газов и внедрить дорожную карту для сокращения выбросов (аналогов ей в Украине еще нет). Более того, группа заключила меморандум с международной компанией, предоставляющей полный комплекс технологий, продуктов и услуг для предприятий металлургической промышленности Primetals Technologies, а также с ведущим австрийским исследовательским центром в металлургии K1-MET для реализации совместных проектов по сокращению выбросов парниковых газов.

В ближайшие четыре года группа инвестирует исключительно в экологические проекты $1,5 млрд.

Кроме того, группа Ferrexpo Константина Жеваго, которая управляет Полтавским и Еристовским горно-обогатительными комбинатами (ГОК), планирует в ближайшие годы инвестировать в уменьшение углеродного следа 300 млн грн.

Трубно-колесная компания Интерпайп Виктора Пинчука в 2012 году открыла электросталеплавильный комплекс с самым низким в отраслями выбросами СО2. Инвестиции составили $1 млрд.

DSH Steel, которая входит в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского, в последние три года инвестировала в экологические программы около 500 млн грн.

Корпорация Centravis Юрия Атанасова, которая входит в десятку крупнейших производителей бесшовных нержавеющих труб, начала программу экологической модернизации стоимостью 140 млн грн.

Сейчас финансирование проектов по декарбонизации остается главной проблемой внедрения низкоуглеродистых технологий во всем мире и Украина – не исключение, пишет издание.

По оценкам аналитиков GMK Center, процесс декарбонизации производства потребует от металлургических предприятий Украины $25 млрд инвестиций. Основная финансовая нагрузка при этом придется на 2030-2070 годы.

"Понятно, что самостоятельно такие суммы денег компании не смогут найти без поддержки государства. Европейский союз, например, частично будет компенсировать расходы своих компаний на декарбонизацию. В том числе – и за счет собранных из украинских поставщиков денег через механизм СВАМ. Именно поэтому, чтобы украинский бизнес не был вынужден финансировать декарбонизацию соседних европейских стран, государство должно принять решение об участии в финансировании проектов декарбонизации", – говорится в статье.