'Экономический паспорт' может очень плохо закончиться для бюджета Украины, – Фурса

Инициатива по введению "экономических паспортов" для детей с 2019 года рождения - может плохо закончиться для бюджета и экономики страны, ведь наша страна не имеет профицитного бюджета.

Об этом заявил инвестаналитик Сергей Фурса.

"Мы не Катар, не Саудовская Аравия, у нас нет избыточных доходов от полезных ископаемых. Все, что есть, уже идет в бюджет. И если вы хотите кому-то добавить - это нужно забрать из общего бюджета и дать конкретным паспортам, детям и т.д. То есть, есть деньги в тумбочке - вы можете их переводить на другие полки. Но больше денег от этого не станет", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

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У Украины, по его словам, нет лишних денег - средства от импортного НДС и рента от недр идет в бюджет. Поэтому любое обещание по увеличению выплат возможно, только если эти деньги взяты взаймы.

"Это манипуляция. Ведь как бы вы ни назвали свою программу, в бюджете больше денег от этого не станет. Единственный источник - это долг. И закончится это все плохо, если вы начинаете на такой социальный популизм тратить деньги, которые вы берете в долг", - резюмировал Фурса.

Напомним, проект об "экономическом паспорте украинца" внес в парламент президент Владимир Зеленский. Документ предусматривает создание отдельного фонда для детей с 2019 года рождения. В этот Фонд будет направляться часть ренты за полезные ископаемые, заложенные в платежки украинцев за коммунальные услуги.

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что эта инициатива дискриминирует детей по году рождения, ведь все они имеют равные права на украинские недра независимо от года рождения.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что подобный проект в условиях дефицита госбюджета Украины приведет к наращиванию государственного долга на десятки миллиардов грн.