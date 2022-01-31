Экономический паспорт это безумный популизм, разрушающий бюджет, – эксперт

У власти есть разные экономические инициативы, однако не все они одинаково полезны для страны. Так, если стимулирование вакцинации – инициатива полезна и нужна населению, то создание Фонда будущих поколений несет только риски. Об этом заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

"Различные инициативы нуждаются в разном финансировании. Например, стимулирование вакцинации – это нужно, и там не такая большая сумма. А экономический паспорт – это очень опасно", – пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что аналитические и экономические центры даже опубликовали заявление, в котором призвали народных депутатов не голосовать за проект экономического паспорта, поскольку он угрожает экономической безопасности Украины.

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"Они сказали: не делайте этого, это разрушает бюджет и это просто ужасный популизм (…) Пока инфляция не вышла из-под контроля, но в этом году это возможно. И нужно иметь план Б, условно говоря, что будет, если цены будут очень стремительно расти", – объяснил Фурса.

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что власть усиливает налоговое давление на предпринимателей, чтобы увеличить поступления в бюджет, но в то же время – инициирует введение проекта об экономическом паспорте, откровенно коррупционном, антиконституционном и вредным для макроэкономической ситуации.

В свою очередь народный депутат Нина Южанина отметила, что из-за популистской программы с экономическим паспортом из госбюджета будут изъяты миллиарды, что может стать причиной уменьшения социальных выплат.